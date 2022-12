Za 'vatrene' navijam od 1997., Klasnić me prozvao špijunom, a poznajem Modrića, Majera...

Navijam za Hrvatsku! Ma nije to tako neobično u Japanu, da ovdje ljudi navijaju za druge reprezentacije. Tako je bilo i na Svjetskom prvenstvu 2002. godine kada je puno Japanaca navijalo za neke druge reprezentacije. A Hrvatsku ipak obožavam, kaže nam japanski novinar Yasuyuki Nagatsuka.

A njegova je priča jako zanimljiva. Yasuyuki Nagatsuka je 1997. godine prvi put došao u Hrvatsku, odmah se zaljubio u Lijepu našu.

Foto: privatna arhiva

- Radio sam u banci u Japanu, pa 1997. godine prvi put došao u Hrvatsku kao turist. I odmah se zaljubio u vašu zemlju. Tada sam došao u Zagreb provesti tjedan dana godišnjeg odmora, otišao na utakmicu Dinamo - Newcastle i oduševio se. Svidjela mi se Hrvatska, zaludio sam se vašim nogometom, pa sam po povratku u Tokio dao otkaz u banci i počeo svake godine dolaziti u Hrvatsku - javio nam se iz Tokija popularni Joža, pa nastavlja:

- I tako sam se 2001. godine odlučio preseliti u Hrvatsku. U Japanu sam studirao ekonomiju, ali sam po dolasku u Zagrebu upisao fiolozofski fakultet, odradio tamošnji tečaj za strance i naučio hrvatski jezik. I u Zagrebu sam živio do 2011. godine, tako da sam u Hrvatskoj proveo prekrasnih 10 godina. No i dalje redovito dolazim u Zagreb, bio sam tamo i nekoliko puta ove godine.

Yasuyuki Nagatsuka je godinama izvještavao kao japanski novinar iz Zagreba, puno i fotografirao, a jedna njegova slika nedavno je napunila naslovne stranice svih hrvatskih medija. Riječ je o posljednjoj utakmici Luke Modrića u dresu Dinama, kada na centar izlazi uz omalenog Lovru Majera.

Foto: privatna arhiva

- Jako dobro poznajem Lovru Majera, ma on je jako dobar dečko i pravi igrač. Evo, čim sam saznao da će igrati Hrvatska i Japan poslao sam mu poruku, odmah se javio. I čuli smo se taj dan. Poznajem i Luku Modrića, ali ostale vaše reprezentativce ipak ne toliko. A vjerujte, ne znam osobno niti jednog japanskog reprezentativca, ali dobro znam Japance koji igraju u HNL-u Uratu i Araija.

Jeste li u četvrtak gledali utakmice Hrvatska - Belgija i Japan - Španjolska?

- Pogledao sam cijelu utakmicu Hrvatske i Belgije, a onda samo drugo poluvrijeme dvoboja Japan - Španjolska. Znate, tu je i velika vremenska razlika, teško je to sve popratiti. Bio sam siguran da će Hrvatska proći dalje, čak uvjeren i da ćemo pobijediti Belgiju. Ali, Japan me baš iznenadio. Uh, kako sam se živcirao uz tu utakmicu, ma nisam Japanu davao niti jedan posto šanse da prođu dalje.

A Yasuyuki Nagatsuka nam je odmah rekao tko je vjerovao u Japan...

- Mihael Mikić! Intervjuirao sam ga poslije utakmice s Kostarikom, pričali smo dugo, rekao mi je "sve je moguće, možete pobijediti Španjolsku, samo nemojte odustati". Odmah mi se javio porukom poslije velike japanske pobjede, čestitao i poručio "evo, što sam ti rekao". Ma Mikić je doktor japanskog nogometa, jako je dobar čovjek, a u Japanu ga strašno cijene. I dive njegovoj hrabrosti. Sada svi čitaju taj moj intervju s njim, nazivaju ga prorokom, haha.

Foto: privatna arhiva

Jesu li Japanci sada u velikoj euforiji?

- Ma nema euforije, Japan nikada nije stigao u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, ali i izbornik i svi ljudi iz Saveza mirno poručuje kako im je cilj prolaz dalje. Uvjereni su da mogu proći Hrvatsku, ali vidjet ćemo, mi smo doprvaci haha. Iskreno, u Japanu ljudi ne znaju puno o hrvatskom nogometu ni o hrvatskoj reprezentaciji, ja često pišem o "vatrenima", ali se u japanskim medijima ipak puno više prate one najjače nogometne zemlje svijeta.

Gledaju li se u Japanu utakmice po gradskim trgovima?

- Ne, nema toga ovdje. Utakmica protiv Španjolske je kod nas počeka u 4 ujutro, a mi još imamo ta pravila, ljudi vani nose maske. Znate kako je kod nas, nije da se one moraju nositi u javnosti, ali uvijek gledamo što rade drugi ljudi, pa ako netko nosi masku, nosit ćete ju i vi. I teško se onda negdje skupiti na otvorenom. Možda se utakmica pratila u nekim barovima ili kafićima, ali nije to kao u Hrvatskoj. Nema tu navijača s pivom ili kuhanim vinom u rukama, haha.

Foto: privatna arhiva

Znači, u ponedjeljak navijate za Hrvatsku?

- Da! Sada me svi zovu "špijun". Hrvatski novinari me zovu da pričam o Japanu, japanski novinari me zovu da pričam o Hrvatskoj. Evo, ne znam što se događa, danas sam već pričao za 10-ak japanskih medija, baš kao da sam špijun. A tako me jednom prilikom nazvao i Ivan Klasnić! Na Svjetskom prvenstvu 2006. sam radio kao prevoditelj za japanske televizije, a kako su Japan i Hrvatska bili u istoj skupini, puno sam pričao i s japanskim i s hrvatskim igračima. I onda mi je Klasnić, naravno sve u šali, rekao da sam špijun. A samo sam želio što više promovirati hrvatski nogomet u Japanu, ipak sam se zbog njega i preselio u Zagreb 2001. godine.

A "Jožina" veza s Hrvatskom traje i prije njegovog prvog dolaska u Lijepu našu...

- Pa ja sam 1997. godine bio na utakmici Japan - Hrvatska (4-3) na Kirin kupu. I tada sam prije utakmice kupio na nekoj stanici hrvatski dres, ma nije to bio original već neka imitacija dresa, pa s još desetak drugih Japanaca na toj utakmici navijao za "vatrene". Ma siguran sam da ćemo pobijediti Japan, to svima nama želim od sveg srca. Iznad svih Hrvatska - završio je simpatični Yasuyuki Nagatsuka ili u Zagrebu popularni Joža.

