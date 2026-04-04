OSVOJIO I POVIJESNI TROFEJ

Zabio gol Hrvatskoj u polufinalu SP-a, sada odlazi iz Newcastlea

Piše HINA, Issa Kralj,
Foto: Nacho Doce

Ovdje sam se najviše osjećao kao kod kuće. Emotivno je. Nedostajat ćete mi svi, ali osvojiti trofej s vama bilo je stvarno, stvarno posebno, najbolje u mojoj karijeri - rekao je u dirljivom videu Kieran Trippier

Bivši engleski reprezentativac Kieran Trippier napustit će Newcastle United nakon četiri i pol godine kada mu istekne ugovor ovog ljeta, priopćio je klub iz Premier lige u subotu.  Bivši igrač Burnleyja, Tottenhama i Atletico Madrida bio je ključan u Newcastleovom osvajanju Liga kupa prošle sezone, što im je bio prvi domaći trofej u 70 godina.

"Ovdje sam se najviše osjećao kao kod kuće. Emotivno je. Nedostajat ćete mi svi, ali osvojiti trofej s vama bilo je stvarno, stvarno posebno, najbolje u mojoj karijeri“, rekao je 35-godišnji Trippier. 

Nakon što je Trippier došao iz Atletica 2022. godine, Newcastle je uživao u svojoj najboljoj sezoni Premier lige u dva desetljeća, završivši na četvrtom mjestu u sezoni 2022./23. i vrativši se u europska natjecanja prvi put od sezone 2012./13.

"Od trenutka kada je ušao na vrata, pomogao je u postavljanju standarda koji su promijenili putanju kluba", rekao je trener Newcastlea Eddie Howe.

Hrvatski navijači Trippiera pamte po pogotku u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. Englezi su poveli u 5. minuti susreta nakon što je on bio precizan iz slobodnog udarca, ali 'vatreni' su preokrenuli rezultat te slavili 2-1 nakon produžetaka. Za Hrvatsku su tada zabili Perišić u 68. minuti i Mandžukić u 109. minuti. 

Raspored i rezultati HNL-a
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i rezultati HNL-a

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice
ŽIVI 'LAGANO'

FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona
ZVIJEZDA TENISKOG MEČA

FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona

Split je prije tri godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

