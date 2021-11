"Od kako znam za sebe, znam i za tebe, ti si bio drug kakvog bi svako poželio da ima uz sebe. Tuga, sreća, bezbroj lijepih uspomena, ostavio si me da se borim sam no znam da ćeš me i dalje gledati i radovati se mojim uspjesima. Vječno ćeš ostati u našim srcima, počivaj u miru brate moj" napisao je Jani Atanasov na društvenoj mreži prije nekoliko dana.

Bio je to njegov oproštaj od najboljeg prijatelja, koji je nesretno stradao u prometnoj nesreći, i nakon što je neko vrijeme bio u komi u bolnici, na koncu je izgubio bitku i preminuo. I onda, kao da se želio i na terenu oprostiti od najboljeg prijatelja, Atanasov je odigrao utakmicu za pamćenje, definitivno najbolju u dresu Hajduka.

Bio ga je pun teren, stizao je zatvoriti u obrani i pomoći u napadu, na koncu i zabiti dva gola, jedna ljepši od drugoga... Nakon prvoga je kleknuo na travu stadiona u Kranjčevićevoj, sa suzama u očima digao je ruke prema nebu, kao da se i na taj način oprašta s najboljim prijateljem... Suigrači su vjerojatno znali što se događa i pustili su ga da obilježi ovaj trenutak sam, a nakon utakmice očinski ga je zagrlio i trener Dambrauskas kako bi mu dao podršku.