Zabio gol za Rijeku pa emotivno proslavio: Ovo je za tebe, brate

Rijeka je ove sezone odigrala četiri utakmice, zabila tri i primila pet golova, ispala iz Europe, a u HNL-u u dvije tekme osvojila četiri boda. U nedjelju navečer: 1-1 s Goricom, na Rujevici.

Publika fantastična, igrači i treneri razočarani jer ih nisu razveselili pobjedom, a svi oni; baš istinski žive onako kako im nalažu klupske krilatice. Krepat ma ne molat i #ZajednoSmoRijeka.

Kad se ušlo u sudačku nadoknadu gosti su promašili zicer za 1-2, a u doslovno zadnje tri sekunde susreta Rijekin ratnik Lindon Selahi (23) sam je krenuo na Toplakovog 'portira' Ivana Banića i... 'Jedan na jedan' promašio za pola metra.

Pejin je iste sekunde otfućkao kraj, a kosovski Belgijac pao na travnjak pa poslije i zaplakao. Tješili su ga suigrači, tješili su ga šef Dragan Tadić i cijeli stožer, publika mu pljeskala, ali fajter nije dizao pogled, sam sebi nije mogao oprostiti.

Bilo je onih koji nakon igranja na umjetnoj podlozi četiri dana ranije u Stockholmu nisu bili sposobni ni istrčati protiv Gorice, onih koji su ušli s klupe, a Tadić je nakon utakmice rekao kako mu se već na poluvremenu 5-6 igrača požalilo da se osjećaju loše:

- Obavio sam svih pet izmjena, ali nisam mijenjao ni zbog čega drugog nego zato što sam morao. Pa ne bih iz igre vadio stožerne igrače kao npr. Ampema i kapetana Vučkića. I uz tih pet izmjena bilo je još onih koji su signalizirali da više ne mogu i da žele zamjenu.

Lindon Selahi se - nikad se ne žali na umor. On je za Rijeku uvijek spreman i ljudi to beskrajno cijene. Prije nego je sa stadiona otišao doma veznjak borac i maratonac na društvenim je mrežama objavio: svoju ispriku, zbog promašaja:

- Ispričavam se svom timu i svim navijačima što sam propustio pobjednički gol. Vratit ću se još jači. Forza Fiume - napisao je Selahi i dodao dva emojija, srca u klupskim plavo-bijelim bojama.

Dobio je more podrške, uključujući i klupsku s porukama 'Krepat ma ne molat' i sticker na engleskom, 'We got your back'. Uz tebe smo, čuvamo ti leđa. Baš kao što Selahi trči i radi, čuva leđa suigračima.

Pa i nije toliki šok što u zadnjim trenucima nadoknade igre nije imao ni zraka u plućima, ni koncentracije i lucidnosti da istrči 50 metara kontre i zabije taj gol za 2-1.

Matija Frigan (19) dobio je ovacije i emocije tribina kad je u 39', na asistenciju Princea Ampema, zabio za 1-0. Svoj prvi prvoligaški gol za Rijeku punu riječke mladosti, za Rijeku na riječki pogon.

Cijele je pripreme Matija trenirao i igrao strepeći za život brata blizanca i klupskog golmana Antonija. Jedan rutinski operativni zahvat za Antonija i obitelj Frigan se pretvorio u horor.

Pusti su dani prolazili dok je Antonio bio u umjetnoj induciranoj komi, prebačen je u Zagreb i uspio samostalno prodisati, probuditi se i sada je dobro, oporavlja se.

Sve to vrijeme (a potrajalo je), Matija nije propustio ni jednu minutu niti jednog treninga.

- Vjerujte, ne znam što vam reći, kako opisati kroz što smo moja obitelj i ja prolazili. Valjda su obveze, u svoj toj neizrecivoj brizi i strepnji, čak i dobro došle. Jer barem nakratko, barem donekle skreneš misli. Ali prošli smo kroz tjedne užasa, nedajbože nikome. Izašao je iz bolnice, ide u toplice na nastavak oporavka. Sad je sve, ne dobro nego odlično! Ono najgore je prošlo, sad se u miru i bez žurbe može posve oporaviti - rekao je Matija prije pet dana u intervjuu za 24sata.

A nakon utakmice prelijep gol posvetio, naravno, Antoniju. S kratkom i jasnom porukom:

- Za tebe, brate.

Rijeka se muči, uprava još vuče poteze prijelaznog roka, Mitrović se oporavlja nakon teže ozljede, Halilović je daleko od prave forme, s tom dvojicom majstora (*Solano se oporavio), s ta dva ljetna pojačanja 'bijeli bi bili (i bit će) doslovno 50% jači, ali dok se momčad još slaže i uigrava Rijeka je: nikad jedinstvenija i povezanija.

I unutar momčadi i u sinergiji ekipe s tribinama. Ljudi su prepoznali koliko je riječkoj djeci u stožeru i momčadi stalo i koliko se trude, koliko za dres s Rijekinim grbom dišu i fajteri kakav je Selahi.

Rezultati i igre na startu sezonu nisu onakvi kakvima se publika nadala, ali navijači i igrači stvarno su - zajedno Rijeka. Koja vjeruje da pobjede i slavlja: sigurno dolaze!

POGLEDAJTE VIDEO: SAŠA MATIĆ SVIRAO KOVAČIĆU I VIDI

Najčitaniji članci