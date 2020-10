Zabio se u kamion na autocesti kraj Novske: Jedva su mi spasili jezik, imam krvarenje u mozgu

Pod jakim sam lijekovima, rijetko se čega sjećam. Usta su mi u koncima, rekao je Nikola Ninković koji je na putu za Italiju u petak teško stradao u prometnoj na autocesti A3

<strong>Nikola Ninković</strong> (26), bivši nogometaš <strong>Partizana</strong> i mlade reprezentacije Srbije, danas član talijanskog drugoligaša Ascolija, teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći na autocesti A3 Bregana - Lipovac blizu Lipovljana, u smjeru Zagreba, prošli petak.

Njegov se Porsche zabio u kamion bosanskohercegovačkih registracija i smrskao gotovo do neprepoznatljivosti. Odmah su Nikolu prevezli u sisačku bolnicu, a dva dana poslije porukama se javio <a href="https://informer.rs/sport/fudbal/558641/zamalo-odsekli-jezik-imam-krvarenje-mozgu-drama-bivseg-fudbalera-partizana" target="_blank">Informeru</a> i otkrio zdravstveno stanje.

"Imam krvarenje u mozgu i ne mogu govoriti jer su mi jedva spasili jezik od amputacije. Usta su mi u koncima i neko vrijeme neću moći govoriti. Ostalo je manje-više u redu", napisao je Ninković, kojega je brat u subotu prevezao u Beograd.

- Prolazio sam onuda, išao sam prema Kutini kada sam vidio da se dogodila prometna. Jako ga je udario. Rečeno mi je da je vozač automobila završio u bolnici - rekao nam je čitatelj nakon nesreće.

S obzirom na brzinu i okolnosti nesreće, Ninković je još i dobro prošao.

"Imam neko krvarenje u mozgu, ali to će se samo povući, samo je potrebno vrijeme. Zasad ne smijem puno hodati pa iz kreveta ustajem samo kad moram do kupaonice. Ruke su mi, hvala Bogu, dobro", dodao je napadač.

"Pod jakim sam lijekovima ovih dana pa se, da budem iskren, rijetko čega sjećam. Nisam još svjestan ni što mi se dogodilo. Moji su me najbliži vidjeli pa se umirili nakon što su se isplakali dva dana i nisu uopće spavali. Hvala dobrim ljudima koji su mi slali poruke podrške i svim prijateljima koji su ponudili pomoć mojoj obitelji. Hvala im do neba."

Teško je prognozirati kad bi mogao natrag na teren, ali se nada da će to biti ove sezone.

"Ne bih htio slušati doktora koji mi je rekao da je za mene sezona, što se utakmica tiče, gotova. Prema njegovoj prognozi, u nekom trenutku moći ću se vratiti treninzima, ali ne i igrati. Nadam se da griješi i da ćemo naći neko rješenje. Možda ću moći igrati za zaštitnom kacigom", napisao je Ninković i zaključio:

"Na vezi sam s čelnicima Ascolija koji imaju razumijevanja za moju situaciju. Zvali su me skoro svi bivši treneri s kojima sam surađivao u Italiji i jako puno suigrača. Hvala im svima, oduševili su me."