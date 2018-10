Zabok srušio Zadar! Motivirani Tomas utrpao im je 33 koša...

Kad je bio potvrđen dolazak Marka Tomasa u KK Zabok, bilo je jasno da se tamo stvara nešto veliko, a danas je to i potvrđeno. Pod vodstvom trenera Ivana Tomasa i njegovog brata Marka košarkaši Zaboka srušili su Zadar kod kuće 91-88 u 2. kolu hrvatske lige, a u drugom poluvremenu su im zabili čak 64 koša! Nevjerojatnu partiju odigrao je Marko Tomas, koji je bio stalna napast za Zadrane, da bi im na kraju utakmicu završio sa 33 poena. Zanimljivo je da su u ovoj utakmici sudjelovala čak tri Tomasa, a najmlađi Luka Tomas igra za Zadar

Pokazao je jedan od najtalentiranijih šutera u novijoj povijesti hrvatske košarke da i dalje u njemu ima "plamena", a da ga nisu napastovale ozljede tijekom karijere, možda bi zaigrao i u NBA ligi.

Početak utakmice nije ni blizu signalizirao kako će priča završiti. Zadrani su od početka krenuli ozbiljno i vrlo brzo stvorili osjetniju razliku. Početkom treće četvrtine došli su i do 24 razlike. Luka Božić odlično je pazio na Marka Tomasa i činilo se da će to Zadrani lako riješiti. A onda šok! Upao je Zadar u crnu rupu, a to je iskusni lisac koji je pucao od motivacije odlično iskoristio.

Foto: YouTube

Zakuhtao se potpuno bivši hrvatski reprezentativac, a kad se to dogodi, onda nije nimalo dobro za protivnike. Marko je zabio zadnjih pet koševa svoje momčadi i donio im veliku pobjedu. Tomas je čak 27 koševa zabio u drugom dijelu, a njegova momčad je zabila 64 Zadranima! Veliku podršku imao je u liku Roka Galića koji je zabio 18 i vukao momčad u trenutcima kada je Tomas morao malo predahnuti. Kod Zadra je najefikasniji bio Grant sa 20 koševa i pet asistencija.

Nakon utakmice uslijedilo je veliko slavlje igrača i navijača u simpatičnoj dvorani u Zaboku.

Tomas je prošlu sezonu igrao u Ciboni, a na početku ove sezone odlučio se pridružiti bratu Ivanu u velikom projektu koji se provodi u Zaboku. Marko je u karijeri igrao još za Cedevitu, Real Madrid, Fenerbahče, Fuenlabradi, Zagrebu...

To je bio još jedan hladan tuš za Zadrane nakon uvodna dva poraza u ABA ligi i sapunice oko Glena Davisa...