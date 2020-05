Zaboravio je Miočićeve batine? 'Teže bi mi bilo s Cormierom...'

Francis Ngannou (33) došao je u središte pozornosti UFC-ove teške kategorije nakon dojmljive predstave u Jacksonvilleu 9. svibnja, kad je sredio Jaizrinha Rozenstruika (32) za samo 19 sekundi.

Kamerunac sad čeka što će najpoznatija MMA organizacija i njen šef Dana White napraviti s očekivanom trilogijom između američkog Hrvata Stipe Miočića (37) i druge legende Daniela Cormiera (41) koja bi se trebala zakazati za ljeto.

POGLEDAJTE VIDEO: Miočić slavi titulu u Clevelandu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Miočić je zaliječio ozljedu oka i spreman je početi pripreme čim se steknu uvjeti s obzirom na epidemiološku situaciju u Americi.

- Mislim da UFC mora napraviti nešto da se dogodi borba za naslov. Ne znam kad će pandemija završiti. Nije da nemam poštovanja prema Stipi jer je zasluženo prvak, ali ova kategorija mora ići dalje, ne smije se čekati. UFC treba napraviti što god je potrebno. Prošlo je gotovo godinu dana od zadnje borbe za naslov i tko zna kad će biti iduća - rekao je Ngannou za BJPenn.com.

Tko mu god bude s druge strane u oktogonu, "Predator" vjeruje da bi ga pobijedio i postao novi "najopakiji čovjek na svijetu". Ali više šansi si ipak daje protiv Cormiera.

- Bio bih jako sretan da se mogu boriti protiv Cormiera. On bi trebao odraditi trilogiju sa Stipom za oproštaj pa nema smisla da sam ga prozvao. Ali on je rekao da bi se borio sa mnom, bila bi čast da mogu ići na njega. Vidim se kao pobjednik u tom meču - rekao je Ngannou i dodao:

- Iskreno, više vjerujem u pobjedu u revanšu protiv Stipe nego u borbi protiv Cormiera. Mislim da je Cormier veći izazov od Stipe. S Miočićem sam se borio i nije me mogao dokrajčiti. Da je DC bio s druge strane, to bi napravio. Bio sam gotov, nisam se mogao micati, a Stipe me nije mogao nokautirati. Budem li se opet borio sa Stipom, imat ću više iskustva i znat ću kako ga pobijediti.

Miočić je pobijedio Ngannoua u siječnju 2018. u Bostonu jednoglasnom sudačkom odlukom, što je bila i jedina borba u kojoj nije pobijedio nokautom još od Gabriela Gonzage 2014. Francise, pazi što želiš, moglo bi ti se to i ostvariti...