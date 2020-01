Zaboravio licencu: Hertha bez Klinsmanna protiv Bayerna

Jürgen Klinsmann preuzeo je Herthu prije dva mjeseca od Ante Čovića, koji je dobio otkaz. U prvih pet utakmica zabilježio je dvije pobjede, dva remija i poraz, što nije loše obzirom na na to da je momčad prije njega imala niz od četiri poraza.

U nedjelju, 19. siječnja, čeka ih okršaj s Bayernom no Klinsmann se vjerojatno neće imati prilike dokazati. Kako piše njemački Bild, on nema valjanju trenersku licencu za Bundesligu i upitno je hoće li smjeti biti na klupi. Ne donese li do nedjelje potrebnu dokumentaciju u Njemački nogometni savez, Herthu će voditi njegov pomoćnik Alexander Nouri.

Foto: Britta Pedersen/DPA/PIXSELL

- Kad sam sjeo u avion za Berlin nisam mislio da će mi trebati trenerska licenca jer tada nisam znao da ću voditi Herthu. Za Božić sam bio kod kuće, ali sam jednostavno zaboravio uzeti dokumente. A trenutno nema nikoga u našem domu u Kaliforniji jer je supruga u gradu u kojem mi kći studira. Ali radim na tome da nabavim sve potrebno - rekao je zabroavni Klinsmann za Bild.



Trenersku dozvolu dobio je 2000., a ona se mora obnoviti svake tri godine dokazom o kontinuiranoj edukaciji. Trenutačno Klinsmann ne može dokazati da mu je dozvola važeća. Ovo mu je prvo trenerski posao nakon napuštanja reprezentacija SAD-a 2016. godine.

- Razmatramo ovu situaciju. Znamo da je radio na svom obrazovanju posljednjih godina, primjerice u Meksiku i Brazilu, gdje se manje pažnje pridaje certifikatima - rekao je Tobias Haupt, čelnik akademije njemačkom nogometnog saveza