Zadar izborio ostanak u ABA ligi

Košarkaši Zadra osigurali su i teoretski ostanak u regionalnoj ABA ligi 92-80 (17-18, 20-23, 23-17, 32-22) gostujućom pobjedom protiv Splita u susretu 26. kola.

Zadranima je ovo bila osma pobjeda u sezoni kojom su postali neuhvatljivi za Split koji je ostao na šest uspjeha, a do kraja sezone mora odigrati još samo jednu utakmicu, te Krku koja ima četiri pobjede i još tri utakmice za odigrati.

Na krilima svestranog Shortera i odličnim šutom za tricu Kovačevića Split je minutu i pol prije kraja prvog poluvremena vodio sa 41-31, no Zadar je do odlaska na odmor smanjio na 41-37. Gdje su stali u završnici prvog poluvremena, gosti su nastavili po povratku na teren te su u 33. minuti stigli do prednosti 72-61. Split se uspio približiti na 74-69, no onda su uslijedile trice Marčinkovića, Cartera i Junakovića pa je Zadar na dvije minute prije kraja poveo 85-70.

Justin Carter sa 15 i Trevor Thompson sa 14 koševa predvodili su Zadar, dok je Maj Kovačević ubacio 24 poena, odnosno osam trica za Split, a Shannon Shorter je bio nadomak "triple-doublea" sa 15 ubačaja, 14 skokova i 9 asistencija.

Zadar je sada na omjeru pobjeda i poraza 8-16, dok je Split na 6-19.

Split će gotovo sigurno igrati u kvalifikacijama za ostanak protiv drugoplasirane momčadi iz druge ABA lige, jedini način na koji bi mogao pasti na posljednje mjesto koje izravno vodi u niži rang natjecanje je da on izgubi svoju posljednju utakmicu protiv Budućnosti, a Krka pobijedi u sva tri svoja preostala susreta protiv Igokee, Mornara i Mege.

