Zadar je na pogon fantastičnog Luke Božića protutnjao Gripama

U proteklih nekoliko godina Split je uspio koliko – toliko ublažiti rezultatsku dominaciju Zadra u međusobnim ogledima, pobjeđivali su žuti i na Gripama i u Višnjiku, no kada su bile u pitanju utakmice za trofeje, na koncu je do konačne pobjede i trofeja uvijek stizao Zadar. Žutima je uvijek nešto nedostajalo, stoga se vodstvo kluba odlučilo za promjene. Kako na klupi, tako i u svlačionici, promijenili su Subotića i doveli Slavena Rimca i gotovo kompletnu momčad, za razliku od Zadra koji je zadržao i trenera Danijela Jusupa i manje – više kompletan prošlogodišnji igrački kadar.Najvažnije od svega - Luku Božića.

Foto: BEGONJA

U takvom odnosu snaga jasno je da je favorit u međusobnim ogledima i u ovoj sezoni Zadar, koji je slavio 88 – 80 i u prvom dalmatinskom derbiju igranom u okviru Premijer lige u Višnjiku. Na Gripama su uvidjeli pogrešku u slaganju momčadi, prije svega u izboru stranaca, pa su brzo otpustili dvojac Stevensona & Sheltona te vratili prošlogodišnje nositelje igre Shortera i Sullivana.

I odmah su žuti puno bolje i konkretnije izgledali, vidjelo se to i večeras na Gripama, ali i dalje je to premalo za ovakav Zadar, koji u svojim redovima ima fenomenalnog Luku Božića, igrača koji igra daleko iznad nivoa Zadra i ABA lige. S takvim Božićem Zadar je previsoka prepreka i za puno jače momčadi od Splita, pogotovo u ranoj fazi sezone kad se na Gripama tek slaže momčad. Šteta izgubljenog vremena na početku sezone.

S druge strane Zadar je dobro posložena i uigrana momčad, koja se poznaje od prošle sezone, koja se pod Jusupovom paskom jednostavno igra košarke. I kad suparnik upadne u njen ritam, kao što je to večeras na Gripama pao Split, ona ga naprosto melje i ne dozvoljava mu da se iz takve situacije izvuče.

Petorka Splita Gnjidić, Shorter, Tišma, Funderburk i Ljubičić, u prosjeku visoka debelo preko dva metra trebala je osigurati premoć pod koševima, no umjesto da koriste tu svoju prednost pored gostujuće petorke Lakić, Božić, Ramljak, Žganec i Mazalin, žuti su pokušavali doći do prednosti vanjskim šutevima. I krenulo je loše, Shorter, Funderburk i Tišma promašili su otvorene trice a gosti su pametnom igrom lako dolazili do koševa.

Prvi problemi za trenera Splita Slavena Rimca pojavili su se kad je šepajući s terena morao Gnjidić, koga u ovoj sezoni jako muči ozljeda pete. Prvotni plan visoke petorke koja je mogla preuzimati sve pickove pao je u vodu, no Split se držao u prvom redu zbog toga što je Tišma dobro kontrolirao Božića a Ljubičić napadao Žganeca i dominirao pod koševima. Jusup je reagirao ubacivanjem jednog od dvojice svojih ponajboljih igrača – Darija Drežnjaka – a s njim u petorci Zadar je izgledao puno čvršće i iz nekoliko brzih kontra napada stigao do 14-16 na kraju prve četvrtine.

Split se na početku druge četvrtine vraća s četiri trice, po dvije su ubacili Vuko i Sullivan za 29-24, no Zadar je agresivnijom igrom pod obručima te puno bržom tranzicijom, pogotovo kada je lopta bila u Božićevim rukama, održavao egal. No žuti su nastavili s dalekometnim ubačajima, do poluvremena su ih ubacili sedam, a Runjić sa zvukom sirene zakucava za 42-35. Kad su ovako šuterski raspoloženi kao što su žuti bili u drugoj četvrtini teško im netko može parirati.

Foto: BEGONJA

Drugo poluvrijeme s dvije trice otvaraju Zadrani, i to na identičan način na koji Zadrani igraju s Božićem, koji navuče na sebe dvojicu obrambenih igrača, potom pronađe slobodnog suigrača, uglavnom centre Žganeca ili Drežnjaka, koji sami pogađaju... Božićeva simultanka nastavila se i dalje, lopta je uglavnom bila u njegovim rukama, a s loptom i sve odluke. Šut, prodor, polaganje, asistencije... popraćene povicima "MVP, MVP..." 200 – tinjak gostujućih navijača, koji su izvjesili transparent Stop progonu navijača" Tijekom utakmice oko 1.000 gledatelja sondiralo je "Vukovar" i "Škabrnja" u spomen na simbole stradanja u Domovinskom ratu.

Božić je jednostavno dimenzija više za okruženje u kojem igra, fascinira lakoća kojom prepoznaje i rješava sve situacije na terenu, i nije ni čudo da mu je na kraju treće četvrtine, koja je okončana rezultatom 56 - 60 nedostajala jedna asistencija za triple - double!

Show Božić nastavio se i do kraja utakmice. Split se šuljao i pokušavao stići u egal, Funderburk je nakratko vratio nadu tricom za 65-70, no odmah je na drugoj strani tricom od ploče uzvratio Žganec, potom i Božić za konačnu potvrdu pobjede svoje momčadi na Gripama. Najbolji igrač Zadra opet je odigrao svih 40 minuta a u konačnih je 75-82 ugradio je 27 koševa, 13 skokova i 10 asistencija.

- Možemo reći da je ovo bila utakmica s dva različita poluvremena. U prvom smo mi bili nerazrađeni, imali smo loš postotak šuta, međutim kad smo u drugom pogađali i riješili skok dobili smo i samopouzdanje. Luka je bio maestralan, užitak ga je gledati. Ne samo kao igrač, nego i kao osoba... Drago mi je da smo ga uspjeli zadržati jer nam jako puno znači - kazao je trener Zadra Danijel Jusup, koji se osvrnuo i na aktualni trenutak hrvatskih klubova u ABA ligi:

- Hrvatski klubovi su lani ostavili dobar dojam, možda nas nisu ni ozbiljno shvatili, ove sezone će biti dosta teže. Mi nemamo alternaciju, to je ono što nam treba da držimo kvalitetu utakmica. Ako se začahurimo u domaće prvenstvo, to neće biti dobro. Mnogi su se naši igrači digli i participirali i u reprezentaciji. Nadam se da ćemo se mi dodatno pojačati, ako ništa barem vratiti Davisa, jer čim krenu zamjene mi padamo. A i on je nakon prošle sezone zaslužio da se vrati, nije ni skup...

Slaven Rimac nije bio zadovoljan nakon domaćeg poraza:

- Zadar je odigrao kvalitetnu obranu, smireniji su bili, Božić je bio raspoložen... Danas ga je krasio i šut iako to nije jači dio njegove igre. Do treće četvrtine smo radili dobar posao, on je dočekao priliku, odigrao je odličnu utakmicu. U drugoj četvrtini smo se pokrenuli, zabili smo sedam trica, ali Zadar igra dosta s vanjskih pozicija i dobro zatvara reket. Morali smo bolje braniti defenzivni skok, dolazili do koševa iz drugih napada... Došli su novi igrači, s dva nova igrača mijenjaju se i uloge, ja moram neku rotaciju uspostaviti, tako da bi nam ova pobjeda puno značila. Ali u sportu nema poklona, sve moraš sam zaraditi...