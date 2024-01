Zadar opet 'osvojio' Draženov dom: Božić briljirao protiv Cibone, slavili i Splićani...

U hrvatskom derbiju 18. kola regionalne ABA lige Zadar je u Draženovom domu pobijedio Cibonu sa 88-71, dok je Split na Gripama preokretom u zadnjih 12 minuta susreta porazio FMP sa 78-66.

"Vukovi" su daleko bolje ušli u susret. Koncem prve četvrtine imali su 10 razlike (19-9), a početkom druge i +11 (25-14). Međutim, Zadar je polako dostizao zaostatak, okrenuo rezultat i na poluvrijeme otišao sa četiri koša viška (40-36).

U trećoj dionici gosti su poveli sa 13 razlike (62-49) usmjerivši utakmicu na svoju stranu. Cibona se spustila na minus pet (58-63), no uslijedila je zadarska serija 11-4 za 74-62. Do kraja utakmice prednost Zadra je samo rasla, na konačnih +17 (88-71).

Zadar su do desete pobjede predvodili Luka Božić sa 22 koša, osam skokova i šest asistencija, Lovro Mazalin sa 15 koševa, te Arijan Lakić i Dario Drežnjak sa po 14 koševa. Kod Cibone, koja je upisala 12. poraz, najefikasniji su bili Aleksandar Aranitović sa 15 koševa, te Ivan Majcunić i Krešimir Radovčić sa po 10 koševa.

- Čestitao bih protivniku na pobjedi. Bili su konstantniji kroz svih četrdeset minuta. Mi smo počeli susret jako dobro, baš onako kako smo planirali. Protok lopte je bio sjajan protiv preuzimanja. Imali smo dubinu, izolacije protiv ciljanih igrača koje smo htjeli napadati. Nažalost krajem druge četvrtine Zadrovom serijom padamo na minus četiri. Tu je bilo puno teških šuteva i to je na kraju odvelo susret na drugu stranu. Opet je treća četvrtina bila koš za koš i ponovo je kraj četvrtine mi imamo kontru u kojoj mi gubimo loptu, a oni idu na veću prednost. Na kraju su ti završeci četvrtina odlučili ovaj susret - rekao je trener Cibone Dino Repeša, a trener Zadrana Danijel Jusup je dao svoje viđenje utakmice ovako:

- Mi smo prije tri dana igrali utakmicu sa Splitom, vidio sam kroz ova dva dana da smo baš malo umorni. Luku smo uspjeli osposobit tako da smo dobili jednog igrača više. U prvom dijelu smo onako loše stajali naročito u defenzivnom skoku, imali su deset napadačkih skokova. Cilj nam je bio da zaustavimo Ciboninu pass igru, oni to rade fantastično. Mislim da smo u tome uspjeli jer čim toga nema onda se njihov postotak šuta za tri poena smanjuje, onda im je i teže igrat. Mislim da smo napravili dobru pripremu, igrači su odradili ono što se od njih traži i ja im čestitam na pobjedi. Okrećemo se daljnjim utakmicama i to je to.

Cibona: Aleksandar Aranitović (15), Krešimir Radovčić (10), Ivan Majcunić (10), Filip Bundović (9), Ivan Perasović (8), Matej Bošnjak (6), Tomislav Buljan (6), Jakov Mustapić (5), Domagoj Proleta (2), Domagoj Vuković, Filip Ferderber.

Zadar: Luka Božić (22), Lovro Mazalin (15), Dario Drežnjak (14), Arijan Lakić (12), Juan Davis Jr (11), Karlo Žganec (8), Petar Vujačić (4), Krševan Klarica, Adem Mekić, Patrik Jambrović, Vice Grbić, Marko Ramljak.

U drugom večerašnjem susretu Split je na Gripama velikim preokretom u zadnjih 12 minuta pobijedio FMP sa 78-66 ostvarivši osmu pobjedu.

Gosti su sjajno ušli u susret, poveli su 9-0, pa 13-2. Split se pribrao i do kraja uvodne četvrtine je izjednačio na 18-18. U drugoj dionici domaćin je stigao i do prve prednosti (20-18), u nekoliko navrata je imao i +4, a na poluvrijeme se otišlo vodstvom "Žutih" sa 30-27.

U trećoj dionici gosti su zaigrali sjajno, okrenuli su rezultat i poveli sa čak 13 koševa razlike (53-40). Međutim, Split je do kraja četvrtine ublažio zaostatak (47-53), a potom u zadnjoj dionici furioznim preokretom poveo sa 13 razlike (75-61) i mirno priveo susret kraju. Momčad Slavena Rimca je zadnju četvrtinu dobila sa čak 17 razlike (30-13).

Split je do pobjede predvodio Lewis Sullivan sa 24 koša i pet skokova, pri čemu je 14 koševa zabio u zadnjoj četvrtini. Shannon Shorter je ubacio 19 koševa, te upisao po šest skokova i asistencija, dok je Derek Fundenburk zabio 14 koševa uz šest skokova. Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Bojan Subotić sa 16 koševa, te Matic Rebec sa 13 koševa.

Na ljestvici vodi Crvena zvezda sa 34 boda, Partizan i Budućnost imaju po 31 bod. Zadar je šesti sa 28 bodova, Split na devetoj poziciji ima 26 bodova, dok je Cibona sa 24 boda na 11. mjestu. Posljednju, 14. poziciju drži Mornar.