Zadar preko Cibone u finale! Sesar: Što su sve igrači prolazili kroz sezonu... Ne ponovilo se

U finalu prvenstva Hrvatske za košarkaše igrat će Split i Zadar. Nakon što je Split plasman u završnicu izborio još u utorak s 2-0 u pobjedama protiv Cedevite Junior, u srijedu je Zadar izbacio branitelja naslova Cibonu također s 2-0. U drugoj je utakmici, u KC "Dražen Petrović", pobijedio 85-70 (23-23, 26-16, 21-17, 15-14).

Luka Božić je s 15 koševa, 12 asistencija i osam skokova bio nadomak "triple-doublea" u sastavu Zadra, u kojem je najefikasniji bio Juan Davis sa 17 ubačaja, dok je Lovro Mazalin s 20 koševa bio prvo ime Cibone.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Čestitam našim igračima što su izdržali sve ono tijekom sezone i nadam se da se takav scenarij, s toliko problema, više neće ponoviti. U polufinalnoj seriji smo igrali bez četvorice igrača s početka sezone, sve je to itekako utjecalo na ovakav rasplet. Kapusta nam je igrao pod temperaturom, Smajlagić također s tabletama protiv bolova, ali to ne treba potencirati jer bi umanjilo zasluženu pobjedu Zadra. Bili su dominantni u radnom dijelu košarke i to je napravilo razliku. Naša je momčad šuterski "mekša" od protivnika, međutim u ovom fizičkom smislu, s manjkom igrača u rotaciji nismo mogli nadoknaditi energiju - rekao je trener cibosa Josip Sesar, a kapetan Krešimir Radovčić je dodao:

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Da ste vidjeli naše treninge posljednjih dana, sve bi vam bilo jasno. Bilo nas je praktički samo za jednu petorku, tako da smo se i na utakmici krpali na sve strane i načine. Jednostavno nismo uspjeli parirati protivniku na fizičkom planu, što se najbolje vidjelo na njihovim skokovima. U takvim okolnostima teško smo mogli ostvariti više i pobjeda je otišla na stranu Zadrana.

Zadrov trener Danijel Jusup izjavio je:

- Odigrali smo odličnu utakmicu. Morali smo odigrati koncentrirano u defanzivi, pripaziti na njihove šutere te ostvariti dominaciju u skoku. Da smo pritom bili uspješni, pokazuje broj osvojenih lopti i skokova u napadu. Stvarno smo u tim elementima dominirali, a onda dođe i sigurnost u šutu. Cibona je očito imala određenih problema, što nam je u neku ruku olakšalo posao. Zahvaljujem publici što nas je došla pozdraviti, a nakon jednog dana odmora, krećemo s pripremama za finale.

U drugoj utakmici dva najuspješnija hrvatska kluba Zadar je preuzeo kontrolu u prvom dijelu druge četvrtine kada je serijom 16-2 stigao do vodstva 39-28. Zahvaljujući raspoloženom Arijanu Lakiću, koji je postigao 10 poena u drugoj četvrtini na veliki odmor se otišlo s dvoznamenkastom prednosti.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Cibona se početkom treće četvrtine približila na šest pogodaka zaostatka (53-47), ali Zadar je bolje zatvorio i tu dionicu pa je uoči posljednjih 10 minuta imao vodstvo 70-56.

Autoritativnim ulaskom u četvrtu četvrtinu Zadar je stigao do 20 razlike (81-61) sedam minuta prije kraja pa se završnica odigrala u revijalnom tonu.

Split je dosada jednom bio prvak Hrvatske, 2003. godine, dok je Zadar tri puta bio najbolji, 2005., 2008. i 2021.

Ovo će biti treći finale u kojem će se ogledati dva dalmatinska kluba, u oba prethodna navrata, 2008. i 2021., uspješniji je bio Zadar.

Prednost domaćeg terena u seriji koja će se igrati na tri pobjede imat će Split.