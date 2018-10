Trener Partizana dao ostavku nakon teškog poraza od Zadra!

Košarkaši Zadra priredili su veliku senzaciju i s 95-85 pobijedili Partizan u Štark Areni u Beogradu. Sukus je to četiri poraza zaredom i smjene trenera Zadra Aleša Pipana, kojeg je zamijenio Ante Nazor, a nakon utakmice u petak navečer i Partizan je ostao bez trenera.

Nenad Čanak podnio je neopozivu ostavku, a kao njegov nasljednik spominje se Aleksandar Kesar.

- Jedini sam odgovoran za ovakvu situaciju. Ipak se radi o pet poraza zaredom. Neshvatljivo je i nedopustivo da gubimo 20 razlike od ekipe koja dosad nije pobijedila. Kao netko tko voli Partizan, smatram kako je bolje da dođe netko drugi tko će pokušati izvući momčadski maksimum - rekao je Čanak pa dodao:

- Bio sam uvjeren da će Zadar biti prekretnica. Međutim, potrebna je šok-terapija i novi čovjek. Ne znam kako je došlo do novog poraza. Ne želim ulaziti u demagogiju i traženje izgovora. Rezultat je jedino mjerilo. Kada Partizan izgubi pet mečeva zaredom, i to od protivnika koji nisu njegove kvalitete, ne znam što drugo napraviti. Mogao sam pričati o našoj mladosti i ozljedama, ali to su šuplje priče. Savjest mi je čista, čist sam pred sobom. Pružio sam svoj maksimum, ali to nije dovoljno za Partizanove težnje. Moja je ostavka normalan potez.

Čanak je na trenersku poziciju došao 2017. godine gdje je naslijedio Miroslava Nikolića. U svojem mandatu osvojio je kup čime je Partizanu donio prvi trofej nakon četiri godine.