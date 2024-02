Zadar u drami srušio Megu i skočio na peto mjesto u ABA ligi

Košarkaši Zadra svladali su beogradsku Megu sa 74-71 (17-17, 23-14, 16-21, 18-19) u zadnjoj utakmici 19. kola ABA lige, odigranoj u dvorani "Krešimir Ćosić" pred oko 3500 gledatelja, a 11. pobjedom u regionalnom natjecanju došli su do petog mjesta na ljestvici.

Luka Božić je sa 20 koševa, 10 skokova i sedam asistencija ponovno bio ključan igrač za pobjedu Zadra, a veliki doprinos dao je i Karlo Žganec sa 16 poena. Lovro Mazalin je ubacio deset koševa, a Arijan Lakić i Dario Drežnjak po devet.

Gostujuće strijelce je sa 17 poena predvodio Nikola Đurišić, a 14 je ubacio Stefan Miljenović. Zagrepčanin Andrija Jelavić je za Megu ubacio devet koševa, uz pet skokova i dvije asistencije, dok je Lovro Gnjidić ostao bez poena, a podijelio je dvije asistencije.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Početak dvoboja u Zadru obilježile su brojne pogreške na obje strane. Mega je uspjela stvoriti pet koševa prednosti (14-9), ali su Zadrani do kraja prve četvrtine uspjeli doći do izjednačenja (17-17) ponajviše zahvaljujući Karlu Žganecu. Kad su mu se u drugoj četvrtini priključili suigrači, a Zadar smanjio broj izgubljenih lopti i tehničkih pogrešaka, momčad Danijela Jusupa je od 15. do 18. minute prednost od dva koša pretvorila u +11 (34-23). Zadrani su na veliki odmor otišli s devet koševa prednosti (40-31).

Košem Lovre Mazalina na početku drugog poluvremena, domaća momčad je ponovno došla do najveće prednosti na utakmici (42-31), ali su gosti malo po malo počeli smanjivati zaostatak. U trećoj četvrtini nisu uspjeli doći na manje od tri koša zaostatka (49-46), ali su već u prvoj minuti zadnje četvrtine izjednačili (56-56).

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zahvaljujući dobroj distribuciji lopte i strpljivim napadima, uz čvrstu igru u obrani, Zadar je serijom 8-0 ponovno došao do opipljive prednosti (64-56) u 34. minuti. Luka Božić je kod 66-58 prebrzo pokušao jedan šut za tricu, a u sljedećoj akciji promašio iz kontakta pod košem, tako da je Zadar ostao bez dvoznamenkaste prednosti. Umjesto toga, Đurišić i Miljenović su serijom 7-0 potpuno vratili Megu u igru za pobjedu (66-65) kad je do kraja ostalo nešto manje od tri minute.

U sljedeće dvije minute obje su momčadi ostale bez ubačaja, iako je Arijan Lakić pogodio tricu koja je poništena zbog isteka vremena za napad. Post je prekinut tek 42 sekunde prije kraja, kad je Dario Drežnjak pogodio oba slobodna bacanja za 68-65.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U 'penal' završnici Zadrani su imali više preciznosti. Luka Božić je pogodio sva četiri slobodna bacanja, a Drežnjak tri od četiri. Kod Mege su Jelavić i Ilyasoglu promašili po jedno, što je na kraju Zadru donijelo vrijednu pobjedu.

Sedam kola prije kraja osnovnog dijela sezone Zadrani su peti s učinkom 11-8 i imaju dvije pobjede više od Mege, Studentskog centra i Splita koji se bore za sedmo i osmo mjesto, posljednja dva koja donose plasman u doigravanje za prvaka. Ispred Zadra su nedostižna Crvena zvezda (16-3), Budućnost (14-5), Partizan (13-6) i Cedevita Olimpija (13-6).

Od hrvatskih klubova Split (9-11) je deveti, a Cibona drži 11. poziciju s učinkom 6-13.