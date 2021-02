Prvi od dva "back to back" ogleda Splita i Zadra na Gripama u subotu je otišao na staranu domaće momčadi, slavili su žuti 82-62 i za jedan korak se približili vodećem Zadru na prvenstvenoj ljestvici Premijer lige. No u tom su susretu oba trenera čuvali snagu za puno važniji večerašnji ogled u okviru ABA lige, u kojoj se i jedni i drugi bore za izbjegavanje pretposljednje pozicije, koja vodi u doigravanje s drugoplasiranom momčadi ABA2 lige.

Za razliku od sinoćnjeg ogleda koji je lako i uvjerljivo dobila domaća momčad, ovaj večerašnji protekao je u potpunoj dominaciji gostiju, koji su debelo naplatili sinoćnji poraz i na koncu slavili 76-89.

Zadrani su sad u boljoj poziciji pred završnicu borbe za ostanak u elitnom razredu regionalne lige. Jednako tako, nakon večerašnjeg "uzvrata" pokazali su kako ih nipošto ne bi trebalo otpisivati u utrci za oba domaća trofeja.

Za razliku od sinoćnjeg ogleda s tribina su se u postavu žutih vratili Roko Leni Ukić i Marko Luković, a kod gostiju trener Veljko Mršić, koji je u većem opsegu koristio svoje najjače snage, pogotovo američkog centra Chinanua Onuakua koji je, očekivano, dominirao pod koševima i bio najbolji pojedinac susreta.

Furiozno su krenuli Zadrani od starta i već nakon 3:30 minuta igre petorka Carter, Mavra, Palokaj, Bursaći Onuaku povela 8-0 i natjerali trenera domaće momčadi na prvu minutu odmora. Imali su Zadrani u nastavku i prednost 6-19 no tricama Ukića i Vrankovića do kraja prve četvrtine domaća momčad smanjila je na 15-22.

U drugu četvrtinu Zadrani su krenuli sa zonskom obranom, na koju se domaća momčad teško adaptirala. I ono malo napada u kojima su uspjeli iskreirati slobodan šut su promašili, a s druge strane ih je u oba reketa uništavao goropadni Onuaku, kako koševima, tako i iznuđenim osobnim pogreškama.

Do polovine druge četvrtine gosti su se vratili na dvocifrenu razliku koševa 19-30, a do poluvremena na 32-48. Već spomenuti Onuaku, momak koji ima NBA iskustvo iz Houstona, skupio je 16 koševa i čak 9 skokova, jedan više od kompletne postave Splita, a uz to su na njemu centri Splita Marić i Vranković zaradili četiri, odnosno tri osobne pogreške. Igru i preciznost Splita u prvom poluvremenu večerašnjeg ogleda možda i najslikovitije opisuje to što im je najbolji strijelac bio Toni Perković s dvije trice i ukupno šest koševa!?

U drugom poluvremenu nastavila se dominacija Zadra, koji je tijekom cijele utakmice igrao s puno više energije i agresivnosti, a upravo je ta agresija i stalni pritisak na loptu ugušila igrače Ivice Skelina, koji se jednostavno nisu snalazili. Jeftino prodane lopte i promašene šuteve kažnjavali su igrač Zadra i na treći odmor otišli s rezultatom 47-69 i praktično riješili pitanje pobjednika.

Do kraja susreta Zadrani su se malo opustili pa su žuti pokušali smanjti prednosti ispod 6 koševa, s koliko su ih dobii u prvom međusobnom ogledu u Zadru, no zaostatak je bio prevelik za tako veliki preokret. Na koncu je susret okončan pobjedom Zadra 76-89, a treneru žutih Ivici Skelinu ostaje utjeha da su ponovno lijepe role odigrali najmlađi, Ivan Perasović i Roko Gizdavčić.