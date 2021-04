Iza njega su 82 godine, život je posvetio rukometu i skijanju, a od Ivice i Janice je napravio skijaške fenomene svjetskog glasa. Iza njega su ogromni uspjesi, hrvatski sport će mu biti dužan za sva vremena, ali unatoč njegovoj velikoj volji i energiji, bilo je jasno da je došlo vrijeme za kraj.

Legendarni Ante Kostelić (82) 'Gips' je u utorak nakon 23 godine rada otišao na zasluženi odmor, a Hrvatski skijaški savez mu je tom prigodom uručio nagradu za životno djelo. Svojim radom i angažmanom u hrvatskom skijanju je zaslužio puno više od toga, a jedan studio iz Hollywooda razmišlja snimiti film o njemu!

Dokumentarni film o obitelji Kostelić već postoji. 'Upoznaj samog sebe' režirao je Bruno Kovačević, ali taj film u srž događaja stavlja Janicu i Ivicu te njihove uspjehe. Ovaj put bi bila riječ o igranom filmu kojeg bi snimili Amerikanci, a u njemu bi se prikazala Gipsova bogata životna priča. Bio je sjajan rukometaš i rukometni trener, no kao takav nije dobio pravu priliku, pa se prebacio u skijanje. I apsolutno pogodio. Od Hrvatske je napravio svjetsku skijašku silu i nadmašio Austriju, Švicarsku, Norvešku, zemlje s puno boljom infrastrukturom i koje jako puno ulažu u zimske sportove.

No to njemu nije bilo bitno. Bitni su bili volja, znanje i srce. A u tome je bio nenadmašiv. Njegova priča zaintrigirala je Amerikance koji su nekoliko puta dolazili u Hrvatsku upravo zbog njega, a plan je snimiti film nakon što se smiri situacija s korona virusom.

- Logično je da lik napravljen po Gipsu bude glavni protagonist jer on je smislio priču o Ivici i Janici praktički i prije no što su oni rođeni. Imao je viziju - rekao je urednik HTV-a Bruno Kovačević, piše Večernji list.

Ante je bio protagonist svega dobroga što se dogodilo hrvatskom skijanju, ali neke priče iz njegova života graniče s filmskim scenarijem. Jednom mu je, dok je bio rukometni trener, nestalo struje u dvorani pa je nabavio 200 svijeća i održao trening. A jednom mu je i novac padao s neba.

- Kada su Ivica i Janica bili još mali, za vrijeme Domovinskog rata, Gips je otišao s njima na pripreme u Austriju. Kada su u to vrijeme besparice potrošili ono što su imali, htijući iskoristiti povoljne vremenske prilike, Gips je zamolio vlasnicu hostela da im produlji boravak još sedam dana. Kada ona na to nije pristala, Ante je s klincima, nesretan, krenuo prema Zagrebu i onda se dogodilo čudo. U jednom trenutku Janica je uzviknula da novac leti zrakom i to se doista i događalo. Gips je zaustavio auto i pokupio novčanice, i nije bio jedini koji je to učinio, te se vratio u hostel. Nekoliko godina kasnije saznao je da se neki čovjek vozio motociklom i da mu se otvorila torba u kojoj je držao novac te da toga nije bio ni svjestan - kazao je Kovačević za Večernji list.

I takve priče ostavile su bez teksta američke producente koji su odlučili njegovu životnu priču staviti na veliko platno. A mi ne sumnjamo kako će nas dočekati pravi spektakl.