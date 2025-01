Zadnji Gipsov učenik: 'Trenirao sam s balvanima i stijenama, kupao se u ledenome potoku'

Obranio je treće mjesto iz prve vožnje noćnog slaloma u Madonni di Campiglio i donio Hrvatskoj novo veselje, treće pobjedničko postolje u svega deset dana, ovaj put i jedno muško u slalomu, što je dosad bilo rezervirano samo za Ivicu Kostelića (60 puta) i jednom Filipa Zubčića.

Pokretanje videa... 01:12 Samuel Kolega na konferenciji za medije Hrvatske skijaške reprezentacije | Video: 24sata/pixsell

Samuel Kolega (25) s novih 11.000 švicarskih franaka, ukupno 30.000 zarađenih ove sezone, već je član prve jakosne skupine i mogao bi ostati u vrhu te discipline još godinama, specijalizirao se za slalom. A njega i Ivicu povezuje isti trener, legendarni Ante Kostelić Gips (86), s kojim se rastao prije četiri godine.

- Nije to bio klasični raskid suradnje, nego zajednička odluka. Planiram skijati godinama, brat i ja tražimo nekoga tko bi nas mogao pratiti cijelo vrijeme pa da se što prije naviknemo na način rada novog trenera - govorio je Samuel te 2021. i dodao:

- Nije bilo nekog oproštaja, svi smo zajedno sjeli i odlučili tako. Puno smo naučili od njega, te četiri godine koliko nas je trenirao značile su nam jako puno, a i prije smo puno trenirali s njim, kondiciju i skijanje. Zbog svega toga sad mi nije problem biti sam na snijegu sa serviserom, bez trenera. Ma baš nam je jako puno značilo vrijeme s Gipsom. Pogotovo ljeti, dok je trenirao Ivicu, puno smo radili s njim na kondiciji. Bio je s nama 100 posto i puno smo naučili. Brat Elias je više bio s njim prve dvije godine, ja sam se odvajao, a dvije moje ozbiljne sezone u Svjetskom kupu smo surađivali.

Zagreb: Konferencija za medije uo?i utrka ženskog i muškog slaloma Snježne kraljice | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pamti iz tih dana prve bodove u Svjetskom skupu baš na Sljemenu 2021., dvije godine poslije u Chamonixu je prvi put ušao među deset najboljih (deveti), lani je u Adelbodenu bio šesti, u Chamonixu sedmi, a onda je ove sezone krenula konačna afirmacija. Deveto mjesto u Leviju, šesto u Val d'Isereu, peto u Alta Badiji i konačno prvi podij. Za peto mjesto u poretku za mali Kristalni globus u ovom trenutku. Danas Samuel radi s trenerom Pavelom Grašićem, a serviser i pomoćni trener mu je Branko Gegač. Kao jedan od razloga napretka naveo je promjenu materijala skije, za što je on zaslužan.

Je li s vama i Eliasom Gips primjenjivao iste, jedinstvene metode kao s Janicom i Ivicom, pitali smo ga.

- Je, i mi se uvijek kupamo u ledenom potoku, to i ostali naši skijaši rade, naučili smo se svi na malo drugačiji način rada u Hrvatskoj. Ipak su on, Ivica i Janica pokrenuli hrvatsko skijanje. I bez njega primjenjujem metode poput kupanja u potoku, naučili smo tako i nastavit ćemo vječno. To je njegova ostavština, vjerujemo u to, da je korisno.

ARHIVA - Janica zlatna u kombinaciji | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

I ni jedan trening mu, kaže Ivica, nije isti.

- Istina, i nikad treninzi nisu bili... slobodno kažem normalni. Uvijek smo imali neke s balvanima, na stijenama, a kad su bili i slični zadaci, zapravo su bili različiti jer nije to parket, teretana ili uteg, u prirodi ne možeš oponašati isti trening dva puta jer nekad je kiša, nekad snijeg, nekad suho... Cilj je sličan, ali trening je različit.

Što je olakšalo i skijati na utrkama.

- Da, jer trenirali smo, skijali, po svakakvim uvjetima. Mi ni možemo birati kao, recimo, Austrijanci i otići kući ako je vrijeme loše. Kad smo negdje na snijegu, želimo izvući najbolje i najviše treninga pa skijamo i po rupama i lošim stazama.

Samuel je istaknuo:

- Zvat ćemo Gipsa i dalje, koristiti njegove metode jer sve što nas je učio je njegova baština i uvijek će ostati.

Zagreb: Konferencija za medije Hrvatske skijaške reprezentacije u hotelu Zonar | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Tri godine stariji brat Elias (28), kojega su u skijaškim krugovima zvali Vanilija, doživio je te 2021. tešku ozljedu u svibnju na Mljetu, slomio je nogu dok se rolao. Iako je silno želio natrag na snijeg, nikako nije mogao uhvatiti pravu formu i prebacio se među trenere, bio je i televizijski komentator. I sad sa strane može uživati u bratovim uspjesima.