Zadnji put kad je Dinamo primio tri gola od Hajduka i izgubio u Maksimiru trener je - smijenjen

Dinamo od Hajduka tri gola u Maksimiru nije primio još od 1987. kad je pod Ćirom Blaževićem odigrao 3-3. A posljednji put kad je izgubio u Maksimiru i primio tri gola bilo je 1961. Izgubili su 3-2, Bukovi je smijenjen

<p>Studeni 2019. Golom Ademija u 89. minuti za 3-1 Maksimir je eksplodirao, Dinamo je bio na korak do pobjede koja bi ga, pokazalo se kasnije, odvela u drugi krug Lige prvaka. Grad je bio u euforiji, navijači također, tražila se ulaznica više, konačno je u Dinamo stigao trener koji zna posao... No, glupost Theophila omogućila je Šahtaru povratak...</p><p>Srpanj 2020. Na Maksimiru jedva 1600 navijača Dinama, nitko ne traži ulaznice, a greškom Theophila, iako ga se teško može proglasiti krivcem, Dinamo gubi od Hajduka, koji u nikad lošijoj formi nije došao u Maksmir.</p><p>U samo osam mjeseci Dinamo je od kluba koji je bio hit u Ligi prvaka, koji je suvereno koračao HNL-om postao klub od kojeg su u post korona eri samo Slaven Belupo, Inter i Istra 1961 skupili manje bodova. Da, čak je i Varaždin, čiji godišnji proračun možda ni ne pokriva plaću samo jednog igrača Dinama, za "modre" svemirski brod.</p><p>Otkad je HNL-a, a prvu utakmicu u Hrvatskoj Dinamo je odigrao u veljači 1992. protiv Cibalije, nikad na Maksimiru nisu primili tri gola od Hajduka. Stotine trenera se promijenilo s jedne i druge strane, a Hajduk nije na Maksimiru uspio zabiti tri gola. Posljednji put kad je Hajduk zabio tri gola u Maksimiru bilo je 1987., u spektakularnoj utakmici koja je završila 3-3, a na klupi Dinama sjedio je Miroslav Blažević. Dakle, prošle su 33 godine. No, Dinamo je tad izvukao bod.</p><p>Posljednji put kad je na Maksimiru primio tri gola od Hajduka, a izgubio, bilo je u studenom 1961. godine. Ćiro Blažević bio je 26-godišnji nogometaš Rijeke, a te godine oženio se s dugogodišnjom ljubavi Zdenkom Đorđević. Dakle, prošlo je 59 godina,a Dinamo nije ma Maksimiru izgubio, a da je Hajduk zabio tri gola. </p><p>Trener te 1961. bio je Martin Bukovi, Dinamo je izgubio 3-2, baš kao u ovom derbiju. Taj poraz u Maksimiru nisu mogli prihvatiti i Martin Bukovi je smijenjen. Točnije, prebacili su ga u ulogu direktora, a momčad je preuezo Milan Antolković. </p>