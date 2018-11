'Zadnji put u Osijeku igrao sam protiv Dinama - i dobio crveni!'

Nogometaši Dinama danas odlaze put Osijeka gdje ih u nedjelju u Gradskom vrtu očekuje derbi 13. kola nacionalnog prvenstva. Zagrepčani su u dobroj formi, modri uspješno plove na tri fronta, a u svoj rodni grad vraća se i Nenad Bjelica. Za trenera Dinama ovaj će dvoboj imati posebnu važnost...

- Uh, mislim da sam na Gradskom vrtu posljednji put bio 2000. godine, tada sam odigrao zadnju utakmicu za Osijek. Bilo je to baš protiv Dinama, završilo je 1:1, a mene tada isključio mladi sudac Bebek, haha - rekao je Nenad Bjelica, pa nastavio:

- Ma, naravno da mi se lijepo vratiti u Osijek, na stadion na kojem sam napravio prve nogometne korake i mjestu na kojem sam odrastao, tako da se jako radujem toj utakmici. I mi i Osijek se nalazimo u dobroj formi, vjerujem da je to garancija još jedne dobre, ali i kvalitetne utakmice.

Dinamo ulazi u vrijeme brojnih derbija; poslije Osijeka na domaćoj vas sceni očekuju Lokomotiva, Rijeka...

- To je tako, Dinamo stalno igra nekakav derbi. Evo, sada gostujemo kod Osijeka, pa prije reprezentativne stanke igramo s Lokomotivom, a onda poslije te stanke gostujemo kod Rijeke. Drago mi je što su naše utakmice gotovo uvijek derbiji, znači da radimo dobar posao, ali za Osijek se pripremamo kao za svaku drugu utakmicu. Poštujemo suparnika,Osijek ima dobru momčad i odličnog trenera, a imat će i pomoć publike s tribina. Vjerujem da će to biti fer i korektna utakmica, pa neka pobijedi bolji, a ja se nadam da će to biti Dinamo.

Pred vama je novi europski tjedan, u četvrtak u Maksimir stiže Spartak Trnava...

- Ma to me nimalo ne ometa u pripremi utakmice s Osijekom, uopće ne razmišljam o Europi, samo mi je prva sljedeća utakmica u glavi. Dat ćemo svoj maksimum, želimo pobjedu u Gradskom vrtu, a onda od ponedjeljka razmišljati što i kako dalje.

Zdravstveno stanje prije Osijeka?

- Još uvijek nisu spremni Dilaver, Leovac i Majer, dok na sve ostale mogu računati za ovu utakmicu. Odabrat ćemo 18 najspremnijih za ovaj dvoboj - završio je Bjelica.