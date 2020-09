Zadnji turnir osvojila je prije pet godina pa se vratila sa stilom

Da je to ona prava Ana Konjuh, najspremnija i u punoj igračkoj formi, bila bi sigurna oklada. Međutim, ni ona sama nije znala čemu se nadati na povratničkom turniru nakon 19 mjeseci stanke. Na turniru kakav je zadnji put igrala kao klinka kada se počela probijati, ali u novom usponu prema vrhu i turnire ranga kakav je prošlog tjedan bio Zagreb Ladies Open u TC-u Maksimir, nagradnog fonda 25.000 dolara (igrački i puno jačeg), mora proći. 

I prošla je tako da konkurenciji nije ostavila ni set. Pet mečeva, pet čistih pobjeda uključujući završnu u hrvatskom finalu protiv Tereze Mrdeže (6-4, 6-2). Kada je zadnji put osvojila turnir ove kategorije u Montpellieru 2013., imala je 15 godina...

- Zahvalna sam organizatorima i svima koji su omogućili da se ovaj turnir održi u pandemiji. Dugo nisam igrala tako da mi je bilo drago vratiti se doma, titula je tu - rekla je Ana s prvim pobjedničkim peharom u rukama još od Nottinghama 2015.

Davno je to bilo...

- Sretna sam, nadam se da će se turnir održavati i u budućnosti i da ću sudjelovati, ako ne kao natjecateljica, barem kao gledateljica. Nadam se, naravno, i da će sve ovo što prije završiti da možemo opet normalno uživati u tenisu. Sad smo vidjeli gdje smo, što smo i na čemu trebamo raditi.

Ana opet uživa i to je najbolje bilo za vidjeti. Iako se lakat i dalje "javlja", što je normalno i postat će "novo normalno" u Aninoj karijeri, dojma smo da ćemo je brže od očekivanja opet gledati u ždrijebu najvećih turnira. S obzirom da je kasno zaštitila renking (255. mjesto), morat će pametno birati šest turnira na kojima će ga moći iskoristiti.

Do kraja godine Dubrovkinja sa zagrebačkom adresom ima u rasporedu još nekoliko ITF turnira, pa će se brzo i prikladan renking opet pojaviti kraj njenog imena. Nakon ovakvog povratka pozivnice bi morale slijetati na njenu adresu...