Zadnji zajednički meč Pavića i Maracha; još smo u igri u mixu

Splićanin Mate Pavić i Kanađanka Gabriela Dabrowski, prošlogodišnji finalisti Roland Garrosa u mješovitim parovima, probili su se još jednom do četvrtfinala zahvaljujući nedjeljnoj pobjedi 7-6 (5), 6-2 nad hrvatskim Davis Cup reprezentativcem Frankom Škugorom i Rumunjkom Irinom Ralucom Olaru.

Pavić i Dabrowski će za mjesto u polufinalu igrati protiv Kineskinje Shuai Zhang i Australca Johna Peersa.

Hrvatski Davis Cup reprezentativac Ivan Dodig i tajvanska tenisačica Latisha Chan u nedjelju su nastavili niz pobjeda na Roland Garrosu, započet prošlogodišnjim osvajanjem naslova u konkurenciji mješovitih parova, i probili se u četvrtfinale svladavši Njemicu Anna-Lenu Groenefeld i Kolumbijca Roberta Faraha sa 6-2, 7-6 (6).

Za mjesto u polufinalu Dodig i Chan će se boriti protiv francuske kombinacije koju čine Amandine Hesse i Benjamin Bonzi.

U slučaju pobjede i plasmana u polufinale, Dodiga i Chan bi tamo mogli čekati Zagrepčanin Nikola Mektić i Poljakinja Alicja Rosolska, koji u četvrtfinalu za suparnike imaju Amerikanku Nicole Melichar i Brazilca Brunu Soaresa.

Ranije u nedjelju Pavić i austrijski tenisač Oliver Marach ostali su bez četvrtfinala na ovogodišnjem Roland Garrosu, gdje su ih u nedjeljnom dvoboju osmine finala pobijedili Nijemci Kevin Krawietz i Andreas Mies sa 5-7, 6-3, 7-5.

Prošlogodišnji pariški finalisti Marach i Pavić preokretom su osvojili prvi set, u kojem su Nijemci vodili sa 4-1, da bi Krawietz i Mies na isti način otvorili i drugi set u kojem su stečenu prednost zadržali. U odlučujućem setu 'breaka' nije bilo sve do 11. gema, u kojem je njemački par došao do prednosti i bez izgubljenog poena u sljedećem gemu došao do pobjede.

Bio je to posljednji meč parova u kojem su Pavić i Marach igrali zajedno, barem u skorije vrijeme. Naime, Mate je otkrio kako suradnju raskidaju nakon Roland Garrosa, a novi će mu partner biti Bruno Soares. Pavić i Marach lani su osvojili Australian Open i dobili nagradu za najbolji par godine od ATP-a.