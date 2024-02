Gripe kao Jazine: Zadar srušio Cibonu za 9. kup, Luka Božić je triple doubleom ušao u povijest

Pobjedom nad Cibonom 80-68 Zadar je osvojio Kup Krešimira Ćosića, svoj deveti, čime se izjednačio s Cibonom, Cedevita je ostala na sedam, Split na pet... "Večeras je naša fešta" orilo se Gripama nakon utakmice i slavlja Zadra koje je ponovno predvodio "triple double Luka Božić". Iako se finalna utakmica košarkaškog Kupa Krešimir Ćosić igralo u Splitu, atmosfera u dvorani na Gripama bila je kao da se igralo u Zadru. I to ne na Višnjiku, nego u legendarnim Jazinama.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Atmosfera na tribinama užarena, a na terenu derbi, toliko puta viđen ogled dva velika rivala, koji su nakon 21 godine ponovno u finalu kupa zaigrali na splitskim Gripama... S jedne strane goropadni Zadar, koji pod vodstvom Danijela Jusupa dominira, a druge Cibona uzdrmana financijskim problemima zbog kojih je u domaćim natjecanjima prisiljena igrati s prorijeđenim kadrom.

Repeša je od prve minute na parket poslao Radovčića, Aranitovića, Majcunića te Vukovića i Bundovića, dok je Jusup s druge strane poklonio povjerenje Božiću, Ramljaku, Davisu, Mazalinu i Lakiću. S obzirom na raspoloživi kadar i dominaciju Zadra u igri pod koševima, Cibona je očekivano krenula sa zonskom obranom, Zadar je odgovorio tricama Božića i Lakića za početno vodstvo 8-6, a prednost su sačuvali i do kraja prve četvrtine, koja je završila rezultatom 13-12.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U drugoj četvrtini na naplatu je došla dobra igra Cibone u obrani, zatvorili su reket, Zadar nije pogađao izvana, pa su Zagrepčani već nakon par minuta napravili mini seriju 5-0, u prvom redu zahvaljujući svom ponajboljem igraču, povratniku Filipu Bundoviću. No u situacijama kad Zadar stane, kad nemaju rješenja, lopta redovito ide u ruke Luke Božića koji nešto iskreira, asistira, zabije tricu... Tako je bilo i večeras, Božić je s dvije trice u seriji 16-5 odveo svoju momčad do sedam koševa prednosti u 16. minuti, a nakon kratke stanke s još tri trice Lakića, Žganeca i Božića Zadran su stigli do 38-27 na kraju prvog poluvremena. Uz devet ubačenih trica s 40% preciznosti, presudilo je i čak 12 zadarskih skokova više.

Zadar je drugo poluvrijeme otvorio tricom Lakića, a onda nastavio zatrpavati koš Cibone vanjskim šutom, potpuno netipično za njih. Ni Split, ni Cedevita junior, ni Cibona očito nemaju odgovor na Zadrovu igru s pet polivalentnih visokih igrača, od kojih svaki može igrati leđima košu, ali i zabiti vanjski šut. U Jusupovoj rotaciji su redovito Božić, Drežnjak, Žganec, Ramljak, Lakić i Mazalin, a mini – role dobivaju Davis i povremeno Mekić. Bez obzira što je to poznato svima, i što svi pokušavaju na različite načine zaustaviti zadarski stroj, on je jednostavno prejak. Pogotovo ako ih služi šut kao večeras.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Svaki put kad bi se Cibona dovukla na koliko – toliko pristojnu razliku, Zadar bi uzvratio tricama, kao što su na kraju treće četvrtine učinili Drežnjak i Božić za 61-54. Cibona se hrabro držala, no malo po malo kopnjela je njihova snaga i moć, šest minuta prije kraja Vuković je ispao zbog pet osobnih, pet uzastopnih napada pokušali su i nisu uspjeli riješiti tricama, pa se Zadar vratio na visokih 12 koševa prednosti pet minuta prije kraja utakmice, a prednost su sačuvali i do samog kraja. Jusup je napravio lije potez, na kraju utakmice izvukao je svoje glavne adute s parketa, dao je priliku Tornadu da ih pozdravi, a eksplozija veselja na tribinama stopila se sa zadnjim zvukom sirene i konačnom pobjedom Zadra 80-68.

Triple double Luka

Luka Božić zabio je 27 koševa, dodao tome 10 skokova i asistencija i samo jednu izgubljenu loptu. Prvi je to "triple double" u povijesti finala Kupa Krešimira Ćosića! Arijan Lakić dodao je 19 koševa, Karlo Žganec 15, Dario Drežnjak 10. Kod Cibone je najviše zabio Krešimir Radovčić, 17, Aleksandar Aranitović 14, Filip Bundović 12, Ivan Majcunić 10.

Igrači su pohitali jedni drugima u zagrljaj, nakon toga i pljeskom pozdravili navijače koji su napunili Gripe kao da se utakmica igrala u Zadru. Satima prije početka utakmice Gripe su bile pod opsadom zadarskih navijača. Mnogi su vjerojatno poranili kako bi stigli pogledati utakmicu Rudeša i Hajduka, ali i prije kraja nogometne utakmice Zadrani su pohitali na tribine, kako bi zauzeli što bolju poziciju i dočekali svoje ljubimce na zagrijavanju.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Sve dostupne ulaznice bile su rasprodane dan prije utakmice, a većinu su, jasno, pokupovali navijači Zadra, a ostatak Splićani koji su došli podržati susjede, kao nekad kad su putovali u Zadar na važne utakmice. Mlađoj je publici možda slabije poznato da je Zadar u stvari stariji brat Splita i da su Zadrani zaslužni za ekspanziju košarke u Splitu prije 80 i više godina. A to što je učenik, nekadašnja Jugoplastika a danas Split, s pet europskih trofeja debelo nadmašio učitelja, neka je druga priča.

U svakom slučaju klub koji ima navijače kao što ih ima Zadar, koji su spremni u tisućama doputovati na finale Kupa i biti ne važan, nego i presudan faktor u osvajanju Krešinog trofeja, ne može izazvati ništa drugo nego divljenje i respekt. Nešto što je u košarkaškim dvoranama u Hrvatskoj ne rijetkost, nego jedinstven slučaj kome se svi skupa možemo samo diviti.

Svi osvajači Kupa Krešimira Ćosića