Zadru EP u stolnom tenisu! Primorac: Dobit ćemo dvoranu u sklopu Višnjika, plan postoji...

Europski stolni tenis vraća se u Zadar! Naime, od 12. do 19. listopada 2025. Zadar će ugostiti ekipno Europsko prvenstvo.

Europska stolnoteniska federacija (ETTU) je priopćila čelnicima Hrvatskog stolnoteniskog saveza kako je njihova kandidatura i prezentacija prihvaćena te će najbolji europski stolnotenisači i stolnotenisačice opet kročiti u grad koji ima dugu povijest u ovom sportu. I to 23 godine nakon posljednjeg EP-a u Hrvatskoj, koji je bio u Zagrebu.

Pokretanje videa ... Stolni tenis reprezentacija | Video: HSTS

- Europska federacija je dala je povjerenje Savezu, odradili smo odličan posao, od Izvršnog odbora do ureda koji je sve to pripremio. Prepoznali su nas kao partnere, a prema njihovim riječima, prezentacija kandidature je bila izvrsna - istaknuo je Zoran Primorac, predsjednik HSTS-a te dodao:

- Nama ovo jako mnogo znači, ovo je velik projekt. Pogotovo u vrijeme kada se boriš za medijski prostor, a to je bolna točka većine sportova u Hrvatskoj. EP dat će nam priliku da se prezentiramo europskoj i hrvatskoj javnosti. Pogotovo Zadru, koji ima dugu stolnotenisku tradiciju.

Naime, godina 1971. je zlatnim slovima upisana u povijest zadarskoga, hrvatskoga i europskoga stolnoga tenisa. Tada je krajem svibnja održan prvi turnir najboljih europskih stolnotenisačica i stolnotenisača pod nazivom Top 12. Prvi na kojemu se igralo (i) za - novac!

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Top 12 poslije je postao redovito, atraktivno i cijenjeno europsko stolnotenisko natjecanje, koje je kroz godine mijenjalo format, a danas je Top 16. Za prvi takav turnir u Zadru najviše je bio zaslužan barba Tomo Amižić (1930. - 2003.), pokretač zadarskoga stolnoga tenisa, trener, pedagog, mentor… Ukratko, jedan od zadarskih sportskih entuzijasta.

- Nakon dugog niza godina opet će Zadar ugostiti veliki europski događaj. To je grad koji usto ima odlične uvjete za organizaciju najvažnijeg europskog natjecanja, predivnu dvoranu i cijeli kompleks Višnjik. Vrhunski spoj sporta i turizma. Imamo podršku Grada Zadra, Ministarstva turizma i sporta, a direktor Višnjika je i moj prijatelj i bivši reprezentativac Denis Karlović.

Zadar je kroz godine dao brojna velika imena ovom sportu, poput barba Tome, njegovih sinova Marija i Lea, Gorana Radanovića, Andreja Gaćine, braće Denisa i Davora Karlovića te Zorana Primorca, koji je jedan od naših najboljih majstora male loptice, uz Antona Tovu Stipančića i Dragutina Šurbeka.

Bit će ovo idealna prilika da naše reprezentacije igraju pred domaćom publikom. Muška selekcija je proteklih godina imala jako dobrih uspjeha. Recimo, na posljednjem Europskom prvenstvu u Malmöu dečki su ostali korak do medalje, u četvrtfinalu su nas zaustavili Nijemci i to u odlučujućem petom meču.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Nadamo se da će obje reprezentacije ostvariti što bolje rezultate pred našom publikom, ali ne treba stvarati pritisak. Sport je nepredvidiv, treba se dobro pripremiti, dati maksimum i nadati se.

Žele da se ovakav projekt iskoristi i na druge načine, ne samo po pitanju rezultata.

- Želimo promociju našeg sporta dugoročno, ne samo za vrijeme događaja i kada se osvajaju medalje. Ove godine organiziramo četiri velika događaja: tri WTT turnira i jedan Europe Youth Series. Na dva turnira će naši mladi dobivati priliku i igrati s najboljim svjetskim igračima, a na dva turnira naši seniori će skupljaju bodove za Olimpijske igre.

Ovo je druga odlična vijest za hrvatski stolni tenis u samo nekoliko dana. Naime, nedavno su mlađi seniori na Europskom prvenstvu u Skoplju osvojili četiri medalje (zlato i tri bronce), a s tim uspjehom je Hrvatska na ovom EP-u treća najuspješnija reprezentacija.

- Hana Arapović, Ivor Ban i Borna Petek su nas jako razveselili, ovo je izvrstan rezultat - istaknuo je Primorac.

Savez sada ima slatke brige, nešto manje od dvije godine pripreme za događaj koji će obilježiti hrvatski stolni tenis u 2025. Inače, te 1971. u Zadru su blistala i dva naša asa, Anton Tova Stipančić i Dragutin Šurbek, koji su osvojili drugo i treće mjesto. Sada će biti drugačije natjecanje, ali ne bi se bunili da Zadar opet bude sretno mjesto za hrvatske stolnotenisače...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

Velika želja HSTS-a i STK Donat je da Zadar dobije svoj stolnoteniski centar. Postoje planovi, već se zna i izgled dvorane, sada se samo čeka kada će taj projekt biti finaliziran.

- Dvorana će biti u sklopu Višnjika i to je sve odobreno. Takav projekt je jedan od preduvjeta da se klub vrati na razinu na kojoj je bio prije. Zadar je uvijek bio rasadnik talenata. Uz dobru infrastrukturu i kvalitetne trenere dolaze i rezultati. Pokazalo se to i na mojoj generaciji kada smo dobili dvoranu na cjelodnevno korištenje. Nadam se da će dvorana biti gotovo do početka Europskog prvenstva. Kao i da će takav projekt probuditi interes Zadrana za stolni tenis, da klinci dobiju uvjete u kojima se mogu maksimalno razvijati - kazao je Primorac.