Zagreb - Aalborg: Moćni Danci stižu u Arenu, evo gdje gledati

Rukometni klub Zagreb vraća se europskim obavezama. Nakon pobjede nad Celjem te poraza od PSG-a, hrvatski prvak će u Areni dočekati danski Aalborg, u trećem kolu Lige prvaka. Utakmice počinje u 18.45, uz prijenos na Arenisport 1. Težak zadatak za momčad Hrvoja Horvata, ali uz nadu da može skinuti prvi veliki skalp ove sezone.

Nakon Celja i PSG-a, Zagreb se bavio domaćim prvenstvom i pobijedio u sve tri utakmice. Forma se podigla, problema s ozljedama nema puno (ozlijeđen je Diano Neris Ćeško), a lagano se vraća Egipćanin Abdou. Što se tiče Aalborga, neće biti Sagosena, ali Danci imaju veliku kvalitetu te će biti jako opasni.

Susret Zagreba i Celja Pivovarne Laško u 1. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zagreb je s pobjedom i porazom na trećem mjestu skupine C te ima dva boda. Celje je u srijedu izgubilo i od PSG-a te je na začelju nakon tri utakmice. PSG je pobjedom skočio na pet bodova, dok Aalborg ima 3, ali kao i Zagreb još mora odigrati utakmicu.

- Bilo bi mnogo lakše i bolje da ovdje upišemo bodove, nego da ih tražimo po Danskoj za tjedan dana. Njihov roster prepun je kvalitetnih i iskusnih igrača, ali njihov forte nisu pojedinci nego stil igre. Kao i kompletan danski rukomet krasi ih nevjerojatna trka i tranzicija, koju primarno moramo spriječiti te njihove lake golove svesti na minimum. Nekad i nerezonski pucaju. Bit će vrlo važna naša obrana, koju na svom parketu moramo postaviti čvrsto i agresivno. Danci ne vole kontakt, Danci ne vole da ste im blizu i nipošto im ne odgovaraju dublje zone ispred njih - rekao je Hrvoje Horvat u najavi utakmice.