Zagreb je osvojio svaki naslov prvaka Hrvatske, ali ima boljih! Znate li tko je svjetski rekorder?

PPD Zagreb je dovršio posao i u Našicama 31. put postao prvak Hrvatske. Dominaciju, kakva u rukometnom svijetu postoji još samo kod rukometašica Hypa, koje su 42. puta zaredom bio prvak Austrije, potvrdili su na terenu najvećeg rivala (28-27) kojemu se ponudila prilika, ali Zagreb je i dalje apsolutni rukometni broj jedan u Hrvatskoj.

Ta prilika Nexeu, uz domaći teren, bile su ozljede kod Zagreba, na Klaricu i Sirotića nadovezala se i Dodićeva na zagrijavanju, ali i sa skraćenom rotacijom Zagreb je čak i bez prevelikog stresa osvojio šesti šampionski bod.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Pokazali smo karakter, čestitke igračima od prvog do zadnjeg. Nije bilo lako pripremiti momčad s toliko ozlijeđenih igrača, međutim, iskustvo je pobijedilo na kraju. Smatram da smo zasluženo stigli do nove titule, ali moram čestitati i domaćinu na jako dobrom izdanju i ovoj publici na prekrasnom ambijentu u kojem je zaista bilo zadovoljstvo igrati. Ovo je stvarno jako dobro za hrvatski rukomet - rekao je trener PPD Zagreba Slavko Goluža.

- Nije dobro počelo, odmah na zagrijavanju se ozlijedio Dodić, dok ionako imamo problema s ozljedama, međutim, smatram da smo pokazali da smo prava momčad, momčad koja igra u Ligi prvaka i na kraju smo zasluženo ponovno postali prvaci Hrvatske. Sezona nije još gotova naravno, naš cilj prije odmora je osigurati duplu krunu u Poreču na finalnom turniru Kupa.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

S druge strane, Našičani su završili sezonu, da nije bilo kiksa protiv Sesveta u četvrtfinala Kupa, vrlo uspješne. Opet su bili blizu Zagrebu, ali realno daleko.

- Utakmica kakvu sam i očekivao, slažem se s tim da treba iskoristiti svaku šansu koju ti Zagreb pruži, nešto smo iskoristili, nešto ne. Sreća ti nekada pomogne, nekada ne. Nekoliko puta smo dopustili Zagrebu da nam se odvoji, ali nismo se predavali, borili smo se do kraja, htjeli smo ovim ljudima pružiti veselje koje se na žalost nije dogodilo - rekao je trener Branko Tamše.

- Prije svega hvala Nexeu koji je omogućio sve ovo, mislim da je rušen rekord dvorane, bila je pretijesna. Posebno cijenim sve one gledatelje koji su dolazili na baš sve utakmice pa i one u kojima smo bili totalni favoriti u premijerki. To su pravi navijači. Hvala im na podršci kroz cijelu sezonu. Svi smo za to zaslužni, radimo dobre stvari, odradili smo dobru sezonu.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Zadnju utakmicu u dresu Nexea odigrala su šestorica igrača (Kević, Mileta, Blažević, Godec, Jelinić, Severec). Nekoliko je pojačanja već potpisalo, ali najave su da će ih biti još...

- Igrači kojima ističu ugovore odlaze, a sa svim ostalim igračima počet ćemo pripreme već od utorka. Do 24. svibnja pripremat ćemo neke stvari i onda svi zajedno idemo na odmor. Napunit ćemo baterije, znamo što i kako moramo, sada smo pametniji i bogatiji za neke stvari koje ćemo probati iskoristiti u sljedećoj sezoni.

Najčitaniji članci