Zagreb nije uspio izvući ni bod u Danskoj. Više ne ovisi o sebi...

Rukometaši Prvog plinarskog društva Zagreb poraženi su u posljednjem, 14. kolu Lige prvaka na gostovanju kod danskog GOG Gudmea sa 29-33 ugrozivši plasman u osminu finala.

Hrvatskom prvaku je trebao bod u zadnja dva susreta protiv Porta i Gudmea kako bi osigurao plasman u osminu finala, no momčad Slavka Goluže je obje utakmice izgubila i sada više ne ovisi sama o sebi.

U slučaju da Wisla Plock, čiji dres nose hrvatski rukometaši Lovro Mihić, Leon Šušnja i Tin Lučin, u četvrtak ostvari pobjedu na gostovanju u Portu, poljski će sastav izboriti osminu finala, a PPD Zagreb se oprašta od Europe. U slučaju da Porto, koji je bez izgleda za prolaz, osvoji barem bod, dalje ide hrvatski prvak.

PPD Zagreb je držao priključak tek u prvih 10 minuta igre. U 13. minuti su Danci prvi put stigli do dva gola prednosti (5-3), a nažalost, do kraja poluvremena prednost domaćeg sastava je samo rasla do +8 na poluvremenu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U 20. minuti je Gudme poveo s tri gola razlike (11-8), dvije minute kasnije je bilo +4 (13-9), u 26. minuti je bilo pet razlike (16-11), a u minutama koje su uslijedile GOG je stigao do velikih osam pogodaka prednosti. Gotovo je nevjerojatno kako se hrvatski prvak u zadnjih 10 minuta poluvremena "raspao". Od 11-9 domaćin je napravio seriju 9-3 za velikih 20-12 na poluvremenu.

Najviše problema obrani Zagreba zadavali su Simon Pytlick s pet i Lukas Jorgensen s tri gola, dok je Tobias Thulin imao šest obrana. Kod PPD-a u prvom dijelu je najefikasniji bio Timur Dibirov s tri gola.

Na otvaranju drugog dijela Gudme je brzo stigao i do deset pogodaka viška (24-14), no Zagreb je daleko boljom igrom u nastavku smanjio na 29-24 produživši nadu. Osam minuta prije kraja hrvatski sastav je stigao na minus 4 (30-26), a tri minute prije kraja i na tri gola zaostatka (30-27). Međutim, Danci su zabili dva gola u nizu za 32-27 dvije minute prije kraja i priči je bio kraj. Na koncu je završilo 33-29.

Kod domaćina najefikasniji su bili Pytlick s pet golova, te Jerry Tollbring sa četiri gola, dok je Thulin ostao na šest obrana iz prvog dijela. PPD Zagreb su predvodili Dibirov s osam golova, te Karpo Sirotić sa četiri gola.

PSG potvrdio prvo mjesto

U drugom susretu večeri PSG je pobijedio Telekom Veszprem sa 37-35 potvrdivši prvo mjesto u skupini.

Francuski sastav je i prije ovog kola osigurao prvo mjesto u skupini i direktan plasman u četvrtfinale, dok su Veszpremu bili važni bodovi kako bi dohvatio drugu poziciju, koja također vodi u četvrtfinale.

Mađarski sastav je vodio na poluvremenu (24-19), no PSG je u nastavku okrenuo rezultat.

PSG su do pobjede predvodili Elohim Prandi sa sedam i Dominik Mathe sa šest golova, dok su kod Veszprema najefikasniji bili Dragan Pechmalbec s osam, Rasmus Lauge Schmidt sa sedam, te Manuel Štrlek sa šest golova.

U četvrtak se sastaju Magdeburg - Dinamo Bukurešt, te za Zagreb ključna utakmica Porto - Orlen Wisla Plock.

Na ljestvici vodi PSG sa 24 boda, ispred Magdeburga i Veszprema sa po 18 bodova, dok GOG Gudme ima 15. Slijede Dinamo Bukurešt (13), PPD Zagreb (8), Wisla (7) i Porto (5).

