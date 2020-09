Zagreb opet praznih ruku: Prvi put kod kuće izgubio od Danaca

<p>Ne ide i ne ide <strong>Zagrebu</strong>. Čak i kad je nešto pokazao, nije bilo dovoljno za pobjedu protiv <strong>Aalborga </strong>koji je prvi danski klub koji je pobijedio u Zagrebu (27-26). U sedam utakmica prije nisu to uspjeli ni Kopenhagen, Kolding, Skjern...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zagreb predstavio Vorija</strong></p><p>S Kielom i Veszpremom Zagreb se nije mogao nadigravati, ali Danci su bili protivnici po mjeri za prve bodove u Ligi prvaka kojih neće biti ni u sljedećem kolu jer ide u <strong>Barcelonu</strong>. Pa onda dolazi Celje u Arenu, a tu kiks više nije dopušten misli li se nešto napraviti i u ovoj sezoni.</p><p>Zagreb je u utakmicu pred otprilike 100 "Bijelih lavova" u Areni ušao još kompletniji nego u Veszpremu, konačno smo vidjeli i oporavljenog Šipića, tek je nedostajao Obradović, ali brzo će i on. Vori nije ništa mijenjao u postavi bekova koji su krenuli protiv Veszprema, Hrstić i Božović opet kao srednji vanjski, odnosno lijevi uz Vuglača. Razlika je bio tek Stojnić za Burića koji čak nije ni ulazio, a na tribini je ostao Vlah za Vistoropa koji je čekao šansu pokraj Laljeka i nije dočekao.</p><p>Plan je bio primarno usporiti brzinu Danaca koji su u u Zagreb stigli s devet pobjeda u devet utakmica ove sezone s 34 gola u prosjeku po utakmici, što je impresivno. Bezbolno su nadomjestili srednjaka Smarasona i ljevaka Magnussona koji su prošle sezone nosili napad. </p><p>I to je Zagreb dobro radio većim dijelom utakmice u kojoj se nije očekivano kockao s izmjenom obrana-napad, ali trebalo mu je vremena da stavi tu dansku brzinu pod kontrolu, kao i svoju agresivnost u obrani koju je platio s tri isključenja u 19 minuta, a koja je opet iz vida previše puštala Saugstrupa na crti.</p><p>Velika je pomoć, srećom, bio Matej Ašanin, napokon u pravom izdanju. Kao da je marker, koji je morao staviti jer su protivnici imali iste crvene dresove, dobro djelovao na njega. Ušao je Ašo u veliku seriju pa je Zagreb u 14. minuti prvi put poveo 7-6. Makar su Danci imali samo jednu obranu svog golmana, ostali su u egalu, sve dok Zagreb nije u završnici poluvremena napokon smirio Claara i pojačao obranu iz koje smo u 27. vidjeli i prvu polukontru (Laljek) za 13-11. </p><p>Upisao se i Šipić (lijevom rukom), što je bilo lijepo za vidjeti i znati jer rame još nije fit, Matanović je majstorski prodao vrtuljak Christensenu, a Ašanina nije poremetio ni novi plavi dres koji su mu našli. Šteta što je taman završilo poluvrijeme jer je Zagreb je ušao u pravi ritam, koji je, istina, potrajao i na početku drugog poluvremena do 20-16, ali taman se razbranio Aggerfors, Claar je ulascima kao drugi pivot zbunio Zagrebovu obranu koja nikako nije znala što protiv Saugstrupa i Danci su u 50. minuti izjednačili na 23-23.</p><p>Da ne odu zagrebaši odmah i u minus, Jandrić je obranio kontru Samuelssonu, pa je Božović s dva gola vratio +2, no i to je Aalborg ekspresno stigao jer Laljek, Božović i Vuglač su uglavnom igrali 1 na 1, a to nije prolazilo. I u zadnje dvije minute gosti su ušli s 27-26. Nakon minute odmora Zagreb gubi loptu, ali odmah vraćaju i Danci. Zagreb ima još pola minute, no bez ideje, bez ičega odlazi u još jedan poraz...</p><p>- Odigrali smo dobru utakmicu bez tehničkih grešaka. Obrana je bila na razini skoro cijelu utakmicu. U prvom poluvremenu spriječili smo im polukontru, ali u drugom primili tri-četiri gola s kojima su se vratili. Počeli su nas širiti i razbijati, a obrambeno smo se trošili da više napadački nismo bili agresivni - rekao je Igor Vori.</p><p><strong>Liga prvaka, skupina B, 3. kolo:</strong></p><p>PPD Zagreb - <strong>Aalborg </strong>26-27 (15-12)</p><p><strong>PPD Zagreb</strong>: Ašanin, Jandrić; Burić, Srna, Vuglač 6, Stojnić 1, Šipić 2, Božović 7, Laljek 1, Matanović 1, Vistorop, Hrstić 3, Ćavar, Mandić 5, Božić Pavletić, Klarica</p><p><strong>Aalborg:</strong> Aggefors, Gade; Sandell 3, Christensen 1, Jensen M. 6, Jensen A., Marcher 2, Jakobsen, Christiansen 3, Molgaard 1, Antonsen, Juul-Lassen 8, Samuelsson 3, Barthold, Claar</p><p><strong>Sedmerci:</strong> PPD Zagreb 7/7, Aalborg 7/8</p><p><strong>Isključenja: </strong>PPD Zagreb 8 minuta, Aalborg 6 minuta<br/> </p>