Nakon minimalnog poraza u Montpellieru (24-23) kod lidera skupine Vardar će PPD Zagrebu u srijedu biti nova prilika za bodove u Ligi prvaka. Međutim, prije Vardara, koji neće smjeti s bodovima otići iz Sutinskih vrela misli li Zagreb i dalje ganjati prolazak, još se vuku repovi iz Francuske gdje je Zagreb izgubio za gol, a baš jedan gol nisu im priznali crnogorski suci u 53. minuti utakmice kada je zabio Klarica. Zagreb se zbog svega žalio EHF-u, što sigurno neće upaliti, ali...

- Lopta je bila pola metra u golu, a, što je najgore, jedan od sudaca bio je na metar od gola, u ravniji s gol-crtom i on je čak i sugerirao da je lopta duboko unutra - kazao je direktor Vedran Šupuković.

- Moram iskazati žaljenje svih nas zbog činjenice da se takve stvari događaju na ovakvoj razini. Ne smatramo to ni previdom, previd bi bio da suci sviraju pasivno, a nije pasivno ili slično. Lopta je bila 40-50 cm u golu, a, k tomu, morao je biti i sedmerac jer je bila obrana iz prostora. To je detalj koji može utjecati na poredak skupine, s tim bodom imali bismo pet bodova, koliko i Vardar. Da smo mi tako pobijedili, vjerojatno bi bio cijeli niz negativnih komentara, a ovako je taj detalj u medijima prošao dosta ispod radara. Dogodilo se sve u situaciji kad smo počeli dobro igrati, uz tri boda protiv Meškova u dvije utakmice pokazali smo da možemo biti kompetitivni s najboljima.

Nema više plakanja jer se, poznavajući EFH, ništa neće promijeniti, pa se imperativno mora pobijediti Vardar, koji je s braćom Nyokas i opet spremnim Kuduzom koji je Kielu zabio devet komada bez promašaja puno bolji od onog koji je bio u Vrelima u kolovozu u SEHA ligi.

- Vardar je zahtjevan suparnik, ova utakmica izlazi iz okvira same Lige prvaka, ima regionalni karakter. To će biti zanimljiva i vrlo teška utakmica i za nas i za Vardar. Šanse su nam podjednake iako smo mi domaćini. Vjerujem u ekipu i u igrače. Osjećamo se jakima, kraj je polusezone i malo su igrači zasićeni svakodnevnim obavezama i putovanjima, ali smo u pozitivnom nizu igara i bodovnom stanju - rekao je trener Ivica Obrvan.

- Kao trener želim naglasiti da me strah ove utakmice, a to vidim kao nešto dobro. Sastaju se dvije koncepcije; s jedne strane su stranci, a s druge strane jedan hrvatski koncept s jednim pravim strancem. To su dvije potpuno različite koncepcije: Svi ćemo tražiti pobjedu kako bismo poslali pravi božićni poklon i u tom bismo slučaju bili sretni jer bismo sa šest bodova došli na šesto mjesto naše skupine što nitko na početku nije pretpostavljao.

Ako netko od zagrebaša poznaje Makedonce, to je Ivan Čupić.

- Svjesni da smo u situaciji da ta dva boda puno znače i za ono što nas čeka u drugom mjesecu. Cilj nam je proći grupu, kako sada stoje stvari, jedni od nas neće proći. Mandić nam se vraća, bit ćemo kvalitetniji i mislim da nam je on jako bitan igrač. Oni su dobra ekipa, igraju kvalitetno iako možda tablica to ne pokazuje. Vjerujem da ćemo biti za gol-dva bolji i da ćemo osvojiti ta dva boda i popeti se za jedno mjesto na tablici.