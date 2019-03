Zagrebaši dočekuju Vardar: Dobra obrana i imamo šanse

Pred rukometašima PPD Zagreba utakmica je sezone. U Arenu Zagreb u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka dolazi bivši europski prvak Vardar (20.30, HTV 2).

- Nema pritiska, bitno nam je da odradimo utakmicu kako spada i budemo jaki, čvrsti i borbeni. Među nama nema velike razlike - rekao je kapetan Zlatko Horvat (34) uoči utakmice protiv makedonskog prvaka, kojega su “plinari” ove sezone pobijedili u SEHA ligi u Zagrebu (26-23).

Druga najveća zvijezda Zagreba, David Mandić (21), s puno respekta pristupa ovoj utakmici.

- Imamo šanse. Oni su dobra momčad, bili su europski prvaci pretprošle godine, ali dobar rezultat ne bi smio izostati odigramo li dobru obranu - kazalo je lijevo krilo zagrebaša, koje je lani stiglo iz Ljubuškog, i postao jedan od najboljih igrača hrvatskog prvaka.

- Budućnost? Imam dosta ponuda, ali ne razmišljam puno o tome. Vidjet ćemo što će biti nakon Olimpijskih igara u Tokiju - zaključio je Mandić.

Zagrebaši su uoči velike utakmice puni optimizma, a osim u SEHA ligi, Makedonce su pobijedili i u Ligi prvaka. To je bilo 2016. godine u skupinama, a tada je Vardar bio u punom jačem sastavu. Sergej Samsonenko ulagao je jako puno u momčad, a to se isplatilo samo godinu poslije kada su Makedonci na krilima Hrvata Luke Cindrića i Ivana Čupića stigli do jedinog naslova u Europi.

Ove sezone je momčad bitno drugačija. Nema više Cindrića i Alexa Dušebajeva koji su godinama bili udarne igle ove momčadi, a najveća snaga su naš Igor Karačić i latvijski div Dainis Krištopans, no i oni su već dogovorili nove destinacije za sljedeću sezonu. Karačić odlazi u Kielce, a Krištopans u PSG.

Za Makedonce još igraju vrlo dobri Crnogorac Vuk Borozan, čovjek guma na lijevom krilu Timur Dibirov i naš Ivan Čupić, dok je na golu srpski reprezentativac Dejan Milosavljev.