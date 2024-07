Zagrebello uskoro na natječaj: Dinamo ga želi samo za sebe, tko zna kakvi su planovi HNS-a?

NK Zagreb ide u stečaj, nekadašnji prvak Hrvatske i službeno je završio na dnu. Gradske vlasti godinama su dopuštale Draženu Mediću postepeno uništavanje jednog od sportskih simbola grada, pa Zagreba više neće biti. I što sada? Najveća borba sljedećih će se mjeseci voditi oko trening kampa Zagrebello koji sada zjapi prazan.

Pokretanje videa... 00:44 Kiša na pripremnoj utakmici Dinama | Video: Hrvoje Tironi /24sata

Zagrebaša tamo više nema, čak ni kafić više nije u funkciji. Veliko je pitanje u kakvom je uopće stanju Zagrebello, znamo kako su si treneri iz omladinske škole Zagreba svojedobno sami popravljali tuševe, u te prostore ulagali vlastiti novac. Ali Zagrebello je i dalje svima zanimljiv, radi se o sjajnim kampu s četiri kvalitetna terena u samom središtu grada.

Dražen Medić će sigurno svoju zadovoljštinu tražiti na raznim sudovima, ali to ne odgađa odluku u stečaju. I Grad Zagreb uskoro će izdati natječaj za budućeg koncesionara Zagrebella. E sad kome je taj kamp sve zanimljiv? Kako se radi o isključivo nogometnom objektu, tu bi se borba mogla voditi između Dinama i HNS-a.

Grad Zagreb bi početkom sljedeće godine trebao krenuti s izgradnjom novog stadiona u Kranjčevićevoj ulici, a kad taj objekt bude gotov (kroz dvije godine) krenulo bi se u izgradnju novog Maksimira. I Dinamo bi tada morao iseliti iz Maksimirske 128, pronaći nove prostorije za normalno funkcioniranje kluba.

Zagreb: Nogometni centar Zagrebello u Vesla?koj ulici | Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Da, Dinamu je itekako zanimljiv projekt Zagrebella, "modri" će se sigurno javiti na natječaj za dobivanje Zagrebella. U Dinamu su spremni vrlo brzo ulickati sam kompleks Zagrebella, uložiti vlastiti novac kako bi sve to izgledalo tip-top. I kako bi brojna djeca iz omladinskog pogona, kao i seniorska momčad imali gdje trenirati.

No, kakvi su planovi HNS-a? I tu smo već nekoliko puta čuli kako se HNS želi preseliti iz hotela Hilton, kako želi pronaći neke funkcionalnije prostore u središtu grada. HNS planira izgraditi trening kamp u Velikoj Gorici, ali znate kako to ide kod nas, pitanje je kad će to sve biti gotovo. A Zagrebello stoji, čeka novog vlasnika. I useljiv je već danas.

Kako saznajemo, Dinamo i HNS bi "džentlmenskim sporazumom" mogli sve dogovoriti, i u krovnoj kući nogometa svjesni su kako su danas prioritet nove prostorije, trening kamp gdje će trenirati brojna djeca. Od koje će kasnije i HNS imati velike koristi. Ništa još nije riješeno, natječaje za Zagrebello nije ni krenuo, ali oko ovog će se kampa voditi velike borbe. Sasvim sigurno...