'Zahovič mi je iskreno čestitao, a Olmo je bolji igrač od Felixa'

Nisam pratio kako je Luka Modrić igrao za Dinamo u HNL-u, ali s Olmom svakodnevno treniram i igram, oduševljava me u svakom trenutku. Svaka mu čast, samo neka tako nastavi, napravit će velike stvari. Svi smo svjesni koliko nas kao igrač čini boljima, ali i koliko znači za našu momčad, kaže Petar Stojanović.

Dinamo je odradio još jednu veliku utakmicu, plavi su pobjedom (1-0) nad Benficom napravili veliki korak prema četvrtfinalu Europske lige.

- Sretni smo zbog velike pobjede, ali sada ne smijemo poletjeti u neku euforiju. Niti bi se ponizili u slučaju da smo izgubili u prvoj utakmici. Gledajte, mi znamo kakvi smo, što možemo kao momčad. Ovo je bio tek prvi korak prema našem cilju, a svjesni smo kako nas u Lisabonu očekuje paklena atmosfera, te jako teška utakmica. No, mi smo spremni, kod nas nema straha.

Slovenski nogometaš tvrdi kako mu nije bilo lako zaspati poslije te utakmice...

- Ma uvijek mi se vrte filmovi utakmice, razmišljate o nekim situacijama iz igre, kako prije, tako i poslije utakmice. Ali, baš mi je ovoga puta bilo teško zaspati poslije ovakve pobjede, ne znam jesam li kroz cijelu noć oči sklopio na dva sata. Uvijek je to sve isto, ali sve je puno lakše kada pobijedite. Sada ćemo se dobro odmoriti, pa spremiti za daljnje izazove.

OK, koliko ste dobili čestitki za pobjedu nad Benficom?

- Uh, baš je bilo puno poruka i čestitki, ali najviše cijenim one koje dobijem kada pobijedimo Slaven Belupo ili Inter, te su najiskrenije, a meni najdraže. Naravno da ih poslije ovakvih utakmica ima puno više, ma lijepo ih je dobiti. Nadam se da se nećemo zaustaviti na ovome, znam da možemo još dalje. Pa neka bude i još više čestitara, neću se buniti.

Je li se među čestitarima našla i legenda Benfice - Zlatko Zahovič?

- Da, Zlatko se javio i prije i poslije utakmice. Prvo mi poželio sreću u dvoboju s njegovom Benficom, a kasnije je baš čestitao, vjerujem kako smo ga malo i iznenadili. Na utakmici je bio i njegov sin Luka, hvala im na svemu, pogotovo na tim iskrenim čestitkama.

A Matjaž Kek? I on je bio na utakmici...

- Ne, nismo bili u kontaktu, ali sam čuo da je bio na utakmici. Sretan sam što je bio u Maksimiru, došao pogledati moju utakmicu, nadam se da je i uživao u ovom spektaklu. Ali i da je sretan zbog naše pobjede.

Jesu li vaši prijatelji u Sloveniji iznenađeni ovakvim Dinamom?

- Dinamo u Sloveniji ima stvarno puno navijača, toga nisam bio svjestan dok sam ranije igrao u Mariboru. A mislim kako smo ove sezone baš sve iznenadili. Dinamo je baš popularan, mnogi se klubovi trude biti kao Dinamo. Sada svi živimo svoje snove, sretni smo i ponosni na sve što smo ostvarili ove sezone.

Kako vas se na prvoj utakmici dojmio Joao Felix, igrač vrijedan 120 milijuna eura?

- Joao Felix? Ma to je vrhunski igrač, ali što tek onda reći kada vidite našeg Danija Olma? Ne, neću pričati o nekakvim ciframa, samo ću reći da je Dani Olmo bolji i kvalitetniji igrač od Joao Felixa. I s igračke strane, u ovom je dvoboju kvaliteta na njegovoj strani.

Jedna od udarnih snaga ovog Dinama je Bruno Petković, što ste znali o njemu prije dolaska u Dinamo?

- Nisam previše pratio talijanski nogomet, tako da Brunu Petkovića stvarno nisam poznavao dok nije došao u Dinamo. No, već na prvom treningu me impresionirao, odmah sam prepoznao kvalitetu, vidio kako je snažan, da ima sjajnu tehniku, to ne možete ne primijetiti. Trebalo mu je malo vremena da se stabilizira, a sada nam je od velike važnosti. I on i Dani Olmo, svi se stvarno žrtvuju za momčad, pa naš kolektiv uvijek izbaci nekog pojedinca. Svaka mu čast.

Kako će se Dinamo postaviti u Lisabonu?

- Naši su ciljevi uvijek isti, idemo u Lisabon zabiti gol, a cilj nam je - pobjeda. Želimo odigrati dobru utakmicu, predstaviti se kao u Maksimiru, ma čak biti i bolji od toga. Znamo da će oni pojačati pritisak, ali i mi ćemo imati svojih prilika za gol. Ove smo sezone redovito zabijali u gostima, no ključ cijele priče je - dobro stajati u obrani. I ne primiti gol. A naš napad će uvijek nešto napraviti, za to ne brinem.

Je li vas neki igrač Benfice oduševio ili razočarao u prvoj utakmici?

- Ne bih rekao da me neki igrač Benfice oduševio, ali niti razočarao. Znao sam kakvi su, što možemo očekivati od njih. Benfica je vrhunska momčad, ali i mi smo. Iskreno, nisam na terenu dobio dojam da su bolji od nas, mi ih se doista nemamo razloga bojati. A budite sigurni kako idemo tamo puni optimizma, vjerujemo u sebe.

Petar Stojanović je jedan od onih koji je ostao oduševljen atmosferom u Maksimiru ovog četvrtka...

- Iskreno se nadam da će ova naša europska priča potrajati što dulje. Stvarno smo ovoga puta imali fantastičnu podršku, a svi se želimo još veseliti. I napraviti još veće uspjehe za cijeli klub, Zagreb, naše navijače, ali i nas same. Ovo je vjerojatno bila najbolja atmosfera otkada sam u Dinamu, navijači su nas pogurali prema naprijed i kada više nismo imali snage. Znate oko 80. minute ste već umorni, odete gore u neki sprint, nije se više ni lako vratiti. Ali, onda čujete tribine, osjetite novu snagu i idete iznad maksimuma.