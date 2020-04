Zahtjevni Ronaldo: Kiki diktira uvjete povratka u Juventus

Situacija s pandemijom korona virusa bolja je u odnosu na protekla tri tjedna, a iako sportski svijet stoji, klubovi su polako počeli okupljati momčadi kako bi trenirali, bar na individualnim treninzima na terenu. Mnogi igrači otišli su svojim domovima u druge zemlje, a jedan od njih je i Cristiano Ronaldo (34) koji je trenutno u Portugalu.

Dok se zbog Danielea Ruganija (25) i njegove borbe s korona virusom zaustavila Serie A, Juventus je brzo raspustio ekipu i poslao ih u izolaciju kako bi kontrolirali situaciju s pandemijom korona virusa. Većina igrača torinske momčadi se oporavila od zaraze, dok je nezgodna situacija s Paolom Dybalom (26) čiji testovi su pozitivni, pa negativni, pa pozitivni te iz mjera opreza još ostaje u samoizolaciji.

Kako piše talijanska Repubblica, Juventus je pozvao svoje prvotimce da se polako vrate u Italiju, a najveća zvijezda momčadi ne pomišlja na to. Cristiano je postavio uvjete - tek kad će se sigurno znati datum nastavka Serie A, on se vraća u Italiju. S Juventusom ima ugovor do 2022. godine, a izgleda da se nema plan tako skoro vratiti na 'Čizmu'.

Kako bi nakon povratka u Italiju morao dva tjedna u karantenu, to b značilo da sigurno dodatna dva tjedna neće biti s klupskim trenerima, a možda ni suigračima - ovisno o popuštanju mjera opreza. Tako da bi se moglo dogoditi da 'stara dama' počne treninge be najveće zvijezde koja sama sebi odugovlači vrijeme povratka, ali izgleda da on to može.