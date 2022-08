Zaigrao s maskom od 2500 kn: Dva sam tjedna jeo kašasto, ali sad mi je čudno igrati bez nje

Ma 'štedio' me Vučkić, nije me nijednom malo trknuo laktom, javio nam se kroz smijeh stoper Varaždina Marko Stolnik (26) koji je zaigrao u pobjedi u gostima kod Rijeke (2-1) samo dva mjeseca nakon što je završio na operaciji zbog loma jagodične kosti i čeljusti. Zaradio je to u Latviji, gdje je igrao na posudbi, nakon sudara glavama.