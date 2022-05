Zajec: Ferguson me izvukao iz svlačionice i odveo na rakiju

Održali smo ozbiljan taktički sastanak prije utakmice s Manchester Unitedom kada mi je u svlačionicu ušao Alex Ferguson. Uopće nije tipičan Britanac, došel je do mene i pozvao me da prije utakmice popijemo rakiju. I to je imao rakiju s Korčule, koju je kupio kad je bio toga ljeta u Hrvatskoj. Opušteno smo razgovarali. Zaista je ta Engleska druga priča što se tiče nogometa, tamo je užitak raditi, ispričao je Velimir Zajec epizodu iz trenerske karijere, dok je bio trener Portsmoutha, na promociji svoje biografije u Pivnici Medvedgrad u Zagrebu.

Zajec je pričao o igračima i trenerima koje bi mu autor knjige "Zeko - biografija Velimira Zajeca" Sanjin Španović spomenuo pa je tako za izbornika U-21 reprezentacije Hrvatske Igora Bišćana rekao da je jedan od najpoštenijih osoba koje je upoznao u životu i da je uvjeren da će jednog dana postati i izbornik A reprezentacije Hrvatske.

Zajec je izražio žaljenje što Dinamo nakon Svjetskog prvenstva 1982. u Španjolskoj nije želio produžiti ugovor s Štefom Deverićem, te je on bio prisiljen otići u Hajduk.

- Uvijek je davao sve od sebe, sjetim se uvijek loma noge protiv Partizana 1982. godine. Tukli su ga u Beogradu cijelu tekmu, a bio je borben, hrabar. Kako je samo razgrnuo Hajdukovu obranu te iste godine na Poljudu i zabio svjetski gol - kazao je Zajec, koji se prisjetio kako su on i Zlatko Kranjčar molili svojedobno Vlatka Markovića, tada trenera Dinama, da Deverića i Marka Mlinarića ne šalje na posudbu u Borac.

- Vidjelo se odmah da će biti pravi igrači. Htjeli su ih dati na posudbu, ali smo uspjeli izboriti da ostanu i dobro je da jesmo. Mlinka je bio klasičan playmaker i mogao je probiti svakog igrača, lagano bi ih prošao, a odlično je pucao slobodne udarce. U Francuskoj je napravio veliku karijeru - dodao je Zajec.

Na kraju promocije knjige Zajec se dotaknuo i aktualnog kapetana Arijana Ademija, koji je debitirao u klubu iz Maksimirske 128 upravo kod njega, još 2010. godine kada je bio trener Dinama.

- On je baš borac, fajter i svi ga zato vole. To što nije iz Zagreba, već je došao sa strane i nametnuo se u Dinamu znači da ima veliku kvalitetu. Sjajan je dečko i sjajan igrač, kao igrač u sredini voli igrati ofenzivnije, voli ući i u špicu i to je baš njegova kvaliteta - kazao je Zajec.

Biografija Velimira Zajeca u prodaji je mjesec i pol dana i već je prodana u 1500 primjeraka, a u pripremi je i drugo izdanje knjige. Na 480 stranica autor je kroz razgovor s 97 sugovornika i više od 100 arhivskih članaka ispričao cijelu Zajecovu igračku, trenersku i direktorsku karijeru kako u Dinamu, tako i u Panathinaikosu. Knjiga se može naručiti na www.zajec5.com ili kupiti u Rockmark knjižari (ispod NSB-a) i u Bad Blue Boys Fan Shopu.

Iduća promocija knjige najavljena je u ponedjeljak, 16. svibnja u 18h u Karlovcu u Kazalištu Zorin dom, a Zajecu bi se na pozornici trebali pridružiti i Marko Mlinarić i Štef Deverić.

