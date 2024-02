Zajec: Jarni je tu ispao ne prepametan. A ja bih navijao za PAO da igraju protiv Hajduka

Robert Jarni (55) podigao je prašinu i ostao bez izborničke uloge u U-17 reprezentaciji Hrvatske nakon što je prošli tjedan izjavio kako će u utakmici Konferencijske lige između Dinama i Real Betisa navijati za španjolski klub.

Jarni je proveo tri godine igračke karijere u Andaluziji, a bivši dinamovac Velimir Zajec (68) smatra kako se Jarni zaletio u izjavi.

- Jarni je tu ispao ne prepametan. Neću ga podcjenjivati jer nije mu to trebalo, neću ni grde riječi upotrebljavati jer svatko može pogriješiti. A mislim da je on shvatio da je pogriješio - rekao je Zajec za Radio HRT.

Zajec je, inače, proveo četiri godine karijere u grčkom Panathinaikosu. Komentirao je kako ne bi znao za koga bi navijao kada bi Hajduk igrao europsku utakmicu protiv njegovog bivšeg kluba iz Grčke.

- Ti si Hrvat. Kada bilo koji hrvatski klub igra vani, kad Hajduk igra vani, ja navijam za njega. Jedino ako igra s Panathinaikosom, ne znam što bih tada. Teško se odlučiti, ali bih navijao vjerojatno za Panathinaikos jer sam od njih dobio kruh. Da igra Panathinaikos s Dinamom, onda se zna.

Zaključio je...

Shvaćam ga, nije to njemu lagano bilo. Puno se zaletio, nije mu to trebalo. To je hrvatski klub, ti trebaš navijati za naše. Kaj god da je.