Zajec je prvi objavio: 'Imamo Dinamo!' Sad kao predsjednik želi uvesti klub u novu eru...

Imamo Dinamo!, uskliknuo je Velimir Zajec na Valentinovo 2000. godine pred 5000 Bad Blue Boysa okupljenih ispod zapadne tribine.

Navijači taj dan pamte kao jedan od najznačajnijih događaja u povijesti kluba, jer nakon devet godina političkih lutanja s nikad prihvaćenim HAŠK Građanskim pa Croatijom, te višestrukim promjenama grba, dobili su natrag svoj Dinamo.

Pokretanje videa ... Velimir Zajec dobio biografiju | Video: Jurica Galoić/PIXSELL

Fotoreporter Pixsella Robert Anić fotografirao je trenutak kada je Zajeca uspio zagrliti i poljubiti Bad Blue Boys Želimir Jelić.

- Kružila je priča tih tjedana da će povratak imena biti neminovan zbog promjene vlasti i odlaska HDZ-a u oporbu. Išli smo taj dan prema stadionu jer smo znali što će biti. I našli smo se u kafiću oko 13 sati tog dana, te oko 15 sati došli ispod zapada. Većina ljudi došla je oko 17 sati. Mi smo odmah iščupali na ulazu tablu s natpisom “NK Croatia”. A kada se spustio Zajec, bio sam od njega udaljen tri, četiri metra i krenuo sam prema njemu da čujem što će reći. I kada je rekao “Imamo Dinamo”, nastala je erupcija oduševljenja i nekako sam ga spontano zagrlio, primio za glavu i poljubio. Zajec je za nas bio spasitelj. Vjerovali smo da dolazi novo doba kluba. Poslije nam je Zajec bio spona s klubom, Kuže je bio jedan od nas, ali Zajec je bio spona. Uvijek je bilo pokušaja razgovora između navijača i uprave kluba, policije, no nikada nije bilo pravog odnosa i povjerenja. Ali Zajecu se vjerovalo, oduvijek je imao tu karizmu i imao je najčišće ruke od svih, nije nas iznevjerio ni tada - ispričao je Jelić u biografiji Velimira Zajeca autoru Sanjinu Španoviću.

Foto: Robert Anic/HISTORY I/C

A sam se Zajec te sjednice dobro sjeća:

- Htjeli smo da što prije završi i da ja odmah idem to kazati navijačima. Zato smo stavili da povratak imena bude prva i jedina točka dnevnog reda. Nije bila lagana situacija, ne zato što smo se bojali ishoda, znali smo da će to proći, puno je bilo bivših igrača u skupštini, nitko nije bio protiv povratka imena. Ali atmosfera je bila napeta, a svi su imali nešto reći i onda je to trajalo. Vani se počelo govoriti da nešto ne ide po planu pa je bilo i trzavica navijača i policije, tako da sam samo čekao da se to izglasa.

Foto: Robert Anic/HISTORY I/C

Pred navijače je izašao s Markom Mlinarićem.

- To je poseban dan u mom životu i u životu svih navijača Dinama. Bio je to dan kad smo svi bili sretni jer smo znali da će se naš klub opet zvati Dinamo. Ključnu ulogu u povratku imena Dinamo odigrali su naši Bad Blue Boysi koji su pomogli i u stvaranju naše domovine. Izuzetno sam ponosan da sam sudjelovao u tom događaju i da sam, uz puno naših starih igrača, pridonio tome da se vrati ime Dinamo.

Foto: Robert Anic/HISTORY I/C

Danas, 24 godine kasnije, Zajec ponovno želi uz navijače predvoditi promjene i novi vjetar u Dinamu. Zajec se kandidirao za predsjednika kluba za izborima 2. ožujka.