Zajec: Jedan je pametnjaković glasao protiv povratka Dinama

Sretan sam i ponosan zbog tog dana i povratka imena Dinamo. No najveći su teret u cijeloj priči ponijeli navijači, oni su se godinama borili za povratak imena, rekao nam je Velimir Zajec.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Legenda maksimirskog kluba, u to vrijeme direktor “modrih”, javio se iz Atene. U srijedu je proslavio 64. rođendan, a dva nakon toga slavi jednu od svojih najvećih pobjeda. Izvoljevao ju je u kancelariji, a bile je teža od onih na terenu. Tog Valentinova 2000. bio je siguran u povrataka imena Dinamo, teren je pripremao tjednima.

- Sa skupštinarima sam danima razgovarao o tome, puno prije smo donijeli tu odluku, samo ju je 14. veljače trebalo i izglasati, potvrditi. Nisam niti sekunde pomislio da bi nešto moglo poći po zlu, da nećemo vratiti ime Dinamo. Bilo je tu puno bivših igrača i nije bilo nikakve dileme u povratak toliko željenog imena - prisjeća se Zajec.

Tako je i bilo. Od 44 skuštinara samo je jedan došao na suludu ideju da se klub zove Dinamo - Croatia. Omraženo ime razdora neki je pametnjaković želio ostaviti i dodati Dinamo.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- Ni ne znam tko je to bio. Ali nije bilo govora da bi nešto tako prošlo. Pa svi znamo što je Dinamo značio u prošloj državi, bio je simbol hrvatstva i nikakve kombinacije nisu dolazile u obzir - objašnjava.

Ispred uprave maksimirskog kluba, podno zapadne tribine nekoliko tisuća vjernih navijača čekalo da objavu. Bio je to trenutak koji se ne zaboravlja. Nakon rečenice ‘Imamo Dinamo’ navijači su “eksplodirali”.

- I danas me prođu trnci kad se sjetim tog trenutka. Ni suze nisam mogao suspregnuti. Jedan od najemotivnijih trenutaka u mom životu, a u svakom slučaju i jedan od najponosnijih. Taj klub je to zaslužio - opisao je Zajec i nastavio:

- To se može usporediti i sa 1982. i osvajanjem prvenstva nakon 24 godine. I to je bilo neponovljivo, ali to je bio sportski uspjeh, a vraćanje imena i sportski i politički i emotivni.

Bilo je to otprilike dva mjeseca nakon smrti Franje Tuđmana, zaslužnog za ime Croatia. Zlatko Canjuga bio je predsjednik kluba, tvrdi da mu je Tuđman na samrti rekao “neka vrati djeci Dinamo”.

- Mogu samo reći da je u to doba Canjuga bio jako korektan prema nama i toj našoj inicijativi. Politika se uvijek voljela miješati u Dinamo, bilo lijevi, bilo desni. No tih dana za političare nismo marili niti bismo ih poslušali, nismo se njima nimalo bavili. Bilo je nemoguće zaustaviti povratak imena Dinamo - završio je Zajec.