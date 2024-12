Zajec mora brzo 'ugasiti požar': Bjelica nije slagao momčad, ali i sam zna da Dinamo vrijedi više!

Dinamo je u Splitu pretrpio još jedan prvenstveni poraz (1-0), pa su u Maksimiru dan nakon utakmice uvelike šokirani. Čini se da su sve klupske strukture konačno shvatile kako u klubu nešto ne štima, da je vrag odnio šalu. I kao što obično biva, javljaju se sumnje, u sportskog direktora Marka Marića, trenera Nenada Bjelicu, kvalitetu igračkoga kadra, liječničku službu...

Pokretanje videa... 00:41 Tunel na Maksimiru | Video: GNK Dinamo

Jednostavno, stvari nisu dobre. Nitko još otvoreno ne zaziva odlazak Bjelice, za to nema ni razloga, ali situacija nije dobra. Daleko od toga. Dinamo nimalo ne sliči prvaku Hrvatske, momčad je pogubljena, velik dio igrača ozlijeđen, drugi već odavno u "crvenom". A Bjelici ni brojevi ne idu u prilog.

Trener Dinama u dosadašnjih je osam ligaških kola imao po tri pobjede i remija, uz dva poraza. To znači da "modri" pod vodstvom sadašnjeg trenera osvajaju tek 1,5 bodova po susretu, a to je za razinu Dinama prilično razočaravajuće. No još više boli to što je igra "modrih" čak i u skladu s rezultatima, jednostavnijim rječnikom rečeno - vrlo loša.

Split: Svečana loža tijekom susreta Hajduka i Dinama | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bjelica nije selekcionirao ovu momčad, niti ima čarobni štapić, ali 53-godišnji stručnjak zna kamo je došao i što se traži od njegove momčadi. A Dinamo je, pod njegovim vodstvom, razočarao u sva tri derbija, izgubio od Osijeka (4-2) i Hajduka (1-0), remizirao s Rijekom (0-0). I bez obzira na mnoštvo izostanaka, ova momčad vrijedi više. Mnogo više.

Sergej Jakirović "pao" je uz puno bolju statistiku. Istina, i njegov je Dinamo izgubio od Hajduka (1-0), remizirao s Rijekom (1-1), ali bivšem je treneru presudio Bayern München (9-2). I koliko god sad čudno zvuči, Jakirović je u šest dvoboja HNL-a ove sezone osvojio 2,17 bodova u prosjeku. Ponavljamo, Bjelica ih osvaja samo 1,5. S Dinamom. U HNL-u.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zagrepčani do kraja kalendarske godine igraju protiv Slaven Belupa, Lokomotive i Varaždina, "modri" tu, kako god znaju, moraju dohvatiti devet bodova. I više nemaju pravo na kiksove, ni na kakve alibije. Slaven, Lokomotiva i Varaždin moraju pasti. Svjestan je toga i Bjelica. A onda ga čekaju zimski prijelazni rok, pripreme i neki novi Dinamo.

Ipak, prije toga na redu je Velimir Zajec. Predsjednik Dinama ne služi u Maksimiru samo za slikanje nego, kad je panika, mora i gasiti požar. Čini se kako Marko Marić i Nenad Bjelica nisu na istoj valnoj dužini, Zajec hitno mora taj dvojac posjesti za stol, učiniti sve kako bi glavni kreatori sportske politike zajedničkim snagama na zimu pojačali Dinamo. Druge nema... 