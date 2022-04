Zajec otkrio kojeg je igrača Ćiro zvao debeli: Mi smo igrali kao danas Man. City i Liverpool!

Zeko je bio jako velik nogometaš i odlično je da na ovakav način ostaje pisani trag o njemu. Pa on je bio preteča modernog nogometa, sjećam se da sam ga gledao kao dijete, stvarao je višak na terenu, što svi danas hoćemo, stopere koji znaju igrati i rade višak. Bio je elegantan i tehnički superioran.

Govorio je to Zlatko Dalić, najuspješniji izbornik u povijesti hrvatskog nogometa. On je cijelo vrijeme 'predstave' stajao sa strane, u društvu svog direktora Stipe Pletikose i vjerojatnog nasljednika Igora Bišćana.

U prvom redu bili su VIP gosti Zoran Milanović, Kolinda Grabar Kitarović, Tomislav Tomašević i njihova svita, kao i Marijan Kustić. Andrej Plenković također je dobio poziv, ali je izbjegao suočavanje s predsjednikom. Njihova posla. U ovoj priči njihove su uloge bile nevažne. Glavna je faca bila na pozornici. Velimir Zajec (66) dobio je knjigu o sebi, a na njezinu su promociju stigli brojni uzvanici. U Kazalište Komedija, gdje smijeha nije nedostajalo.

Dok se red za ulazak protezao niz stube debelo na ulicu, pristizali su košarkaški gosti izbornik Damir Mulaomerović i Matej Mamić, Kolinda je pomalo šepala i objašnjavala tegobe s meniskusom te se šalila da je njezina nogometna karijera gotova, novinarski doajen Miroslav Rede bio je okružen ljepoticama Milom Horvat i kćerima Stjepana Deverića i Džemala Mustedanagića, a uz pripadnike generacije 1982. (Mlinarić, Deverić, Mustedanagić, Stinčić, Bogdan...), došli su i mlađi Dinamovi igrači Cvjetković, Ivković, Škrinjar, Panadić, Igor Cvitanović, Besek..., kao i današnji prvotimci Ademi, Petković, Livaković, Oršić, Ivanušec...

Krasan skup, kojem nije nedostajalo ni navijačkog štiha. Od zastava i dresova iz tih '80-ih do u dva navrata skandiranja "Dinamo, Dinamo".

- Bio je igrač fantastične, savršene tehnike, znao je čitati igru, a odigrali smo puno tvrdih i napetih utakmica kao rivali, ali i zajedno u reprezentaciji - govorio je legendarni hajdukovac Ivica Šurjak, dok su se neki šalili da bi Hajduk mogao stići Dinamo po trajanju posta. Ćirini sinovi donijeli su te 1982. titulu u Zagreb nakon 24 godine, Hajduk je čeka sad već 17...

- Zahvalan sam mu jer je davao neograničeno povjerenje mladima, posebno meni, a te utakmice u Ligi prvaka, pogotovo pobjeda nad Ajaxom u Amsterdamu, obilježile su naše karijere. Zajec je velikan zagrebačkog, hrvatskog sporta i kluba koji volimo, što potvrđuje i ovaj skup igrača, mojih idola, koji su stvarali veliko ime kluba - rekao je Igor Bišćan.

U priču nas je uveo radijski prijenos utakmice, uz slavni komentar "Zajec Zeko, Dinamovo med i mlijeko".

- Raditi ovu knjigu bio mi je neopisiv gušt jer razgovarao sam s najvećim i sa svim idolima koje sam gledao u djetinjstvu. Zajec je najveća persona iz Dinamove povijesti i sad ima što zaslužuje. Iako je na prvu rekao 'A kaj bu knjiga o meni, pa kog' to zanima?' Hvala mami koja me trpjela dok sam bježao od doma na tekme. I Zeki na knjizi, koju smo mu Milan Šulentić i ja radili iza leđa - rekao je u uvodu autor biografije Sanjin Španović.

Zajec je prilikom dolaska na pozornicu dobio ovacije, svi su skandirali "Zeko, Zeko", a predsjednik Milanović prvi je ustao, u čemu ga je slijedio ostatak publike.

- Nisam neki govornik... Hvala Sanjinu i suigračima iz '82. jer bez njih ne bi bilo ni ovoga. I svom najboljem i najdražem treneru Ćiri - rekao je Zajec.

Obojica su upravo Šulentića, bivšeg člana Dinamove uprave i vječnog Zajecovog prijatelja, istaknuli kao najzaslužnijeg za knjigu.

- Slušao sam njegove priče nebrojeno puta i onda smo se složili da napravimo knjigu o njemu. Najprije sam dva tjedna izlazio crnih prstiju od prašine i tinte iz Nacionalne knjižnice, gdje sam kopao stare novinske članke o njemu, a onda su krenuli prvi sugovornici - ispričao je Španović, a Zajec se našalio s prijateljem:

- On me i nagovorio da kupim vikendicu u Draganiću, a sad je on ondje češće nego ja! Jedino ne igra baš nogomet kao ja, ali navodno je bio košarkaški prvak Jugoslavije kao junior. Što se ne bi moglo reći prema njegovoj konstituciji. Bit će da ima mirnu ruku... - pričao je kapetan iz 1982. pa najavio dolazak Ćire Blaževića:

- O meni kao igraču mogu pričati Ćiro i drugi, ali bila je čast igrati s tim dečkima - krenuo ih je sve nabrajati - koji su prije svega bili sjajni ljudi. Rasli smo skupa iz juniora do prve momčadi, čak se manje zna da smo tri puta bili juniorski prvaci Jugoslavije. Više-manje ista ekipa, uz Mlinkinog brata Tomicu, koji je bio skoro dobar kao Mlinka.

I tako se priča vratila na tu slavnu Dinamovu generaciju.

- Zatekao sam jako veliku koncentraciju talenta i pomislio kako će moguće da su ovi nadareni igrači tek 14. na tablici. Shvatio sam gdje je problem i išao im podići samopouzdanje, uvjeravao sam ih da mogu biti prvaci. Na početku je bilo dosta teško, ali kad smo na polusezoni bili treći, uvjerio sam ih i sad su svi tu... Vidi, i predsjednik je došao, a u p..... materinu - pogledao je Ćiro Milanovića i izazvao salve smijeha.

Onda su otvorili jedno poglavlje iz knjige, ono o Marijanu Vlaku.

- Sa svima sam se svađao i na sve vikao osim na Zajeca, on mi je bio produljena ruka, i više od toga. Došao sam kao padobranac i njega sam zvao da mi referira situaciju. I tako mi je u Australiji na turneji rekao da mi je naš najbolji golman po strani - počeo je Ćiro pa ga je Zajec prekinuo:

- U liftu ste me pitali 'Tko je ovaj debeli?'

- Uf, sine, što imaš memoriju... - ubacio se Ćiro Blažević pa nastavio:

- Tu si pogodio, ali puno puta nisi, haha! Jednom ga nisam poslušao, a jako je inzistirao. Često se toga sjetim i žao mi je zbog te pogreške. Lane s Korane, Boro Cvetković, napravio je nešto zbog čega sam ga morao potjerati, Zeko mi je govorio 'Šefe, nemojte', ali govorio sam mu kako se mogao toliko napiti da ne dođe na utakmicu!? Nisam poslušao Zeku, potjerao sam Boru iz kluba i on se proslavio u Zvezdi.

'Nogometna enciklopedija' Anton Samovojska naglasio je kako je Ćiro uspio igračima ući u glave i napraviti da igraju kao jedan, ali se i sjetio kako je radeći selekciju mladih igrača odmah prihvaćao one koji su na trening došli tramvajem ili pješice, a odbio one koje su roditelji dovezli.

- I Zajec je najprije odustao od Dinama i nogometa, kad mu prijatelji s kojima je došao nisu prošli selekciju. Lomio se, volio je školu... - pričao je Samovojska, na što je Zajec promrmljao:

- Možete misliti...

- Vratio se sa 16 godina i bez ijednog treninga rasturio odmah na prvoj pripremnoj utakmici. Pa je i s 18 htio prekinuti jer je upisao fakultet i nije htio u Varaždin na posudbu, pa su treneri Bazić i Đalma Marković išli kod njega doma po njega - ispričao je Samovojska.

Ćiro se dotaknuo još malo svojih zasluga:

- Nitko nije skužio sustav kojim smo igrali! Zeko, koje si mjesto igrao?

- Ono koje mi je trener rekao - našalio se kapetan pa opisao:

- Igrali smo te 1982. visoki presing, kao što danas igraju Manchester City ili Liverpool. Napadali smo suparnika na njegovoj polovici, a vraćali smo se samo kada smo morali. Ćiro je bio začetnik tog 3-5-2, iako po konstituciji ni Bošnjak ni Hadžija (Ismet Hadžić, nap. a.) ni ja nismo bili pravi stoperi. Ali smo znali igrati, napraviti višak igrača.

Ćiro je pustio svoga kapetana da završi pa pojasnio:

- On nije imao fiksnu poziciju. Shvatio sam da se snalazi na svakom dijelu terena, stvarao je višak, što je najvažnije u nogometu. Ja mu nisam dao da ide otraga, igrao je sve, koji ćeš klinac otraga! Kao igrač si najzaslužniji što smo osvojili taj naslov.

A onda su podsjetili Zajeca i na njegovu glumačku epizodu, u Smogovcima.

- Uh, to mi je bila najgora rola u životu! Sjećam se te epizode Smogovaca, nagovorili su me, nemam talenta za glumu. Za razliku od Ćire, koji je bio, i još je uvijek, Alain Delon. Šarmer, inteligentan, snalažljiv, imao je strašan pristup medijima, a uvijek u gepeku deset paketa ruža. I čim bi neka žena ili naročito novinarka došla, dao bi joj ružu i rekao 'to sam baš sad za vas kupio'.

Nažalost, ta momčad osvojila je samo taj naslov prvaka i iduće sezone Kup.

- Mlinka mi je rekao da 1983. nisu sudili protiv Dinama nego za nas, ali svaki kontakt, kako ne bismo mogli razviti igru. A Kup su osvojili kad je Ćiro u zadnjih 15 minuta uveo Zeku, koji se oporavljao od bolesti, jer je curilo na sve strane - prepričao je Španović, a Samovojska je usporedio Zajeca s ponajvećim njemačkim igračem svih vremena:

- Kad je Zeko uzeo loptu, čuvao ju je, zagradio se da ga nisi mogao pomaknuti. I kao Franz Beckenbauer iznio ju je do šesnaesterca - pričao je, dok su Zoran Milanović i Tomislav Družak potvrdno kimali glavom.

Zajec je nakon Dinama otišao u Panathinaikos, što je bilo iznenađujuće.

- Da, imao sam ponude tadašnjih velikana Nottingham Foresta i HSV-a, ali nikad nisam požalio odlazak u Grčku, koja mi je postala i druga domovina. Ondje me jako poštuju, pa čak i navijači ljutitog rivala Olympiakosa. U to sam se uvjerio nedavno kad sam s prijateljem išao na utakmicu Olympiakosa u Ligi prvaka i odveo me u metro. Nisam imao ni kapu da se sakrijem, već sam mislio da ćemo dobiti po tamburi, ali premda su me prepoznali, nitko nas nije dirao.

A na priču kako je Ćiro Zajecu rekao da on jedini nikad nije zakazao, iz gledališta se javio Marko Mlinarić i nasmijao sve:

- Tako je i meni Ćiro rekao, da ja jedini nikad nisam zakazao!

Pa se tema nakratko prebacila na tadašnju Dinamovu desetku, virtuoza Mlinku.

- Kad su jednom provalili u Karaku, iduće jutro gledali su što je ukradeno i otkrili da je sav novac ondje i da ne nedostaje ništa osim Mlinarićevog dresa! - ispričao je Samovojska, a Zajec se sjetio kako je kao sportski direktor Dinama vratio Mlinku u klub 1996. godine:

- I to iz Segeste. Nemam pojma kako je tamo završio iz Francuske, mora da je bila velika lova u igri, ali i tad je bio najbolji igrač lige.

Dok je Ćiro otkrio:

- Znao sam na treningu tražiti da tehniciraju i Mlinki inače lopta tri dana ne bi pala. Ali na tom jednom treningu vidim da mu ne ide. Začudim se i dođem pogledati što mu se događa i shvatim da je 'cuguš'!

Pjesmom "Nebo se plavi" promocija je završila, Kolinda i Tomašević pjevušili su "Dinamo je pravi šampion" izlazeći, Milanović i pogotovo Kustić ipak su se suzdržali da ih netko ne snimi, a bivša je predsjednica izlazeći izljubila Dalića kao i one kišne moskovske noći nakon finala SP-a.

- A fali i to da se ovako okupimo i vidimo, nogometaši iz raznih generacija, to zajedništvo - zaključio je Dalić.

Kao i knjiga i počasti takvim veličinama kao što je Zajec.

