Zajec: U početku smo imali problem u Dinamu jer su neki mislili da ću smijeniti Jakirovića

Kao kapetan predvodio je Dinamo do naslova 1982. godine u Jugoslaviji, prvog nakon 24 godine. Odigrao je više od 200 utakmica za zagrebački klub pa se 1998. godine vratio u trenerskoj ulozi i odveo 'modre' do prve pobjede u povijesti Lige prvaka (Porto 3-1). Bio je i sportski direktor, a posljednjih mjesec dana je u predsjedničkoj fotelji!

Pokretanje videa... 00:26 Susret Velimira Zajeca i Luke Modrića | Video: Borna Škof/24sata

Povratak legendarnog Velimira Zajeca (68) u klub označilo je početak nove ere u Dinamu. Odmah po dolasku je sa svojim suradnicima osnovao nekoliko odbora u svrhu unaprjeđenja kluba na svim razinama i konačno rješenje dugogodišnjeg pitanja oko izgradnje novog stadiona. Pod njegovim vodstvom su 'modri' se i vratili u utrku za naslov prvaka i ušli u finale Kupa nakon dvije pobjede protiv Hajduka na Poljudu.

A kakvi su dojmovi legendarnog Zeke nakon prvih mjesec dana na čelu voljenog kluba? Sam je priznao kako mu je rad na različitim funkcijama tijekom karijere pomogao da se lakše uhoda u predsjedničku ulogu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Meni je to relativno lagano jer poznajem materiju, znam rad u prvoj momčadi, u juniorima, školi... Bio sam, primjerice, direktor škole u Panathinaikosu gdje sam između ostalih promovirao Giorgosa Karagounisa, Angelosa Basinasa koji su nosili grčku reprezentaciju do zlata na Europskom prvenstvu 2004. godine. Mislim da se u svim tim poslovima dobro snalazim. Dosta sam u kontaktu s igračima, puno pričamo, ne u stručnom pogledu nego općenito, to je jako važno za atmosferu koja je među nama jako dobra. Imamo uigran tim u klubu, u Izvršni odbor ušli su spretni, mladi ljudi koji pritom imaju i iskustva. Mislim da ćemo uz spoj stare garniture i nas novih napraviti dobar klub - rekao je Zajec za službenu stranicu Dinama.

'Mislili su da ću doći i smijeniti Jakirovića'

Priznao je kako je svlačionica krcata igračima pa bi se klub mogao nekih riješiti na ljeto.

- Imamo sjajne igrače, tu su Bruno Petković, Martin Baturina, Stefan Ristovski, vratar Ivan Nevistić, puno je dobrih igrača da ne ulazim sad u pojedinačnu analizu. Ipak, mislim da u klubu imamo prevelik broj igrača pod ugovorom i da ćemo svi zajedno naći način kako sve to izbalansirati.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Osvrnuo se i na prve poteze u prvih mjesec dana mandata.

- Prvo smo imenovali sportskog direktora, što je jako važno. To je Marko Marić, ujedno sin našeg bivšeg vratara Zvonka Marića. Iznimno je aktivan, govori nekoliko stranih jezika, ima brojne kontakte i on je sportski direktor kakvog smo samo mogli poželjeti, on je pun pogodak. Tu je, između ostalih, i gospodin Dragutin Kamenski, izniman biznismen, koji može puno utjecati i na temi izgradnje stadiona. Bio sam na sjednici Dinamova Odbora za gradnju stadiona, čuo sam puno zanimljivoga, vidim da Grad želi pomoći... U ime naše vojske navijača tražimo pomoć i Grada i Vlade da se konačno krene u rješavanje ovog problema jer stadion je sramota za Zagreb i Hrvatsku.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Zajec je bio kritičar Sergeja Jakirovića još prije nego je došao na funkciju predsjednika. Bilo je to najesen kada je Dinamo bio u rezultatskoj krizi, ali Jakir je uspio preokrenuti situaciju i vratiti klub u utrku za naslov prvaka.

- U početku smo imali problem u momčadi jer su možda neki očekivali da ću doći i smijeniti trenera. A to nije moj model funkcioniranja. Uvijek sam pomagao trenerima, tako je bilo i u Panathinaikosu i u Dinamu. Trenerima treba pružiti priliku i povjerenje - rekao je Zajec.

Cijeli intervju možete pročitati OVDJE