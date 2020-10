Zakačili se Wenger i Mou: On provocira! Kao da sam u crtiću

Trinaest utakmica u nizu Arsene Wenger nije uspio pobijediti Josea Mourinha, a nakon što se Portugalac nije našao u autobiografiji Francuza našao se prozvanim komentirati to...

<p>Legendarni francuski nogometni stručnjak <strong>Arsene Wenger</strong> (70) objavio je autobiografiju "Moj život u crveno-bijelom" u kojoj govori o njegovih 22 godine provedenih u redovima Arsenala.</p><p>Međutim francuski stručnjak u knjizi nije spomenuo Portugalca <strong>Josea Mourinha</strong> kojeg je u 19 međusobnih susreta pobijedio tek dva puta.</p><p>Wengeru je trebalo čak 14 pokušaja kako bi prvi put porazio Portugalca koji ga je jednom nazvao "stručnjakom za neuspjeh".</p><p>- Naravno da me nije stavio u knjigu jer me nikada nije pobijedio. Sigurno nećeš objaviti poglavlje o 12 ili 14 utakmica u kojima nikada nisi pobijedio. Knjiga vas treba usrećiti i učiniti ponosnim i zbog toga savršeno razumijem tu situaciju - poručio je menadžer Tottenhama.</p><p>Wenger i Mourinho su imali velike okršaje u susretima Arsenala i Chelseaja, a njihov sukob je eskalirao 2014. kada su se fizički sukobili na travnjaku Stamford Bridgea za vrijeme ligaške utakmice. Naravno, nije dugo trebalo čekati na Wengerov odgovor.</p><p>- Ne smeta mi njegova izjava. To je provokacija - rekao je Francuz za Canal Plus.</p><p>- Osjećam se kao da sam s njim u vrtiću. Ali to je dio njegove osobnosti - dodao je.</p><p>Wenger, koji je napustio Arsenal 2018. godine, trenutačno je u Fifi zadužen za praćenje razvoja nogometa po cijelom svijetu.</p><p>Francuz je vodio Arsenal od 1996. do 2018. godine osvojivši 17 trofeja pri čemu tri naslova prvaka.</p>