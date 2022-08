Zaludio je Whitea i MMA svijet, prije sedam godina 'nestao' na Hvaru: Morao je doći i moj otac

Bio sam u Hrvatskoj prije nekoliko godina, prije nego sam osvojio pojas u Cage Warriorsima. Imao sam tada 18 ili 19 godina, a nestao sam na 48 sati. Tamo sam bio s dva prijatelja, ali samo sam ja nestao, rekao je Paddy 'The Baddy' Pimblett (27, 19-3) u gostima kod Felixa Levinea i tako se prisjetio dogodovštine s ljetovanja.

U najjačem svjetskom kavezu nanizao je tri pobjede i punio velika zdanja u Britaniji čime je samo 'kupio' pažnju Dane Whitea koji je već neko vrijeme u potrazi za novom 'zlatnom kokom'. Vjerojatno ju je i našao, ako će Paddy uspjeti u kavezu opravdati sve što radi izvan kaveza.

No, imao je Paddy i situaciju u životu kad su ga tražili - u Hrvatskoj. Stigao je na odmor i zalutao na otoku Hvaru.

- Postoji to mjesto koje se zove Hvar, a prijatelji su tamo me tražili vozeći bicikle, ali na kraju je i moj otac morao doći na Hvar. Dolazio je provjeriti je li sve u redu, a kad se ukrcao na let, pronašli su me. Otac je tada popušio 40 cigareta valjda tijekom leta. Odlazio je konstantno na WC i pušio bi po četiri cigarete odjednom govoreći ‘Gdje mi je sin? Gdje mi je sin?‘ Moj otac je najluđi tip valjda ikada - prisjetio se.

A lavina je krenula kad je u grupi "MMA Extra Runda" u kojoj se svakodnevno vode rasprave o svijetu slobodne borbe, objavljena i fotografija tad nestalog Pimbletta kad ga se tražilo i na društvenim mrežama.

