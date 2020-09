'Zamolio sam suca da provjeri penal za nas da Krle stigne ući. Zaspao je, prsten mu na ruci...'

Tomislav Stipić osebujan je tip koji je prodrmao Slaven Belupo u posljednjih 11 mjeseci i odveo ga do polufinala Kupa. Objasnio je zašto je Krstanovića uveo u igru da izvede penal

<p>Došao je u hrvatski nogomet kao potpuna nepoznanica, a u nešto manje od godinu dana pokazao se kao pravo osvježenje u HNL-u. Trener Slaven Belupa <strong>Tomislav Stipić</strong> (41) u podcastu HNTV-a "Utakmicu po utakmicu" osvrnuo se na nogometni put od profesionalca u Ingolstadtu preko trenera-igrača u amaterskim klubovima do Hrvatske.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavenova braća Čovo</strong></p><p>Elokventan i zanimljiv tip, koji je u mladosti radio kao stolar, a onda i na baušteli, otkrio je i kako je išao u školu sa svojim igračem <strong>Ivanom Krstanovićem</strong> (37). Obojica su porijeklom iz Tomislavgrada, a put im se spojio u Koprivnici.</p><p>Baš su njih dvojica bili glavni akteri nesvakidašnje situacije u utakmici <strong>Hajduka</strong> i <strong>Slaven Belupa</strong> na Poljudu (2-2) prije dva tjedna. Hajdukovac <strong>Mario Vušković</strong> u 38. minuti igrao je rukom u šesnaestercu domaćih, a glavni sudac Damir Batinić pokazao na bijelu točku. Tad na scenu stupa - Stipić i vadi iz igre <b>Martina Boakyea</b>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO OD 1:01:</strong></p><p>- Ja sam se s Krstanovićem prije utakmice dogovorio da će prije ući na poluvremenu jer nam se kasno priključio na pripremama, prošao je samo dva i pol tjedna i trebalo mu je još vremena - rekao je trener Slavena i nastavio:</p><p>- Gledam penal i kažem četvrtom sucu: "Molim vas, provjerite to na VAR-u" da bih dobio vremena da Krstanović skine prsten i stavi kostobrane jer je zaspao na klupi. Kažem mu "Krle, jesi spreman?". Kaže on "Jesam, treneru".</p><p>- Rekao sam mu "Sad je 38. minuta, ja sam te planirao staviti u 46. Idi, zabij penal, iskoristi ovih sedam, osam minuta za zagrijavanje tako da si u drugom poluvremenu spreman".</p><p>Bio je svjestan da je to prijelomni trenutak utakmice. Da je bilo koji drugi igrač pucao pa promašio, njegova bi momčad, kaže, sigurno izgubila 3-0 ili 4-0. S Krstanovićem, čovjekom u klubu 100+ golova u HNL-u, imao je veću sigurnost. I pogodio je, a Slaven je na koncu izvukao remi 2-2.</p><p>- Svaki dan otkad sam u Koprivnici uživam s ljudima, pogotovo igračima. Bio je pun pogodak doći ovdje. Kad sam dolazio, nisam znao ništa. Ni klub ni svoje ni protivničke igrače. Upustio sam se u to, vukla me je činjenica da sam Hrvat, da volim Hrvatsku i došao sam krenuti s ljudima koje zateknem i prema njima se priviknuti - rekao je Stipić.</p>