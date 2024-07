Zanosna plavuša izazvala kaos na Wimbledonu! Objava je bila 'ulje na vatru', dečko ju branio

Njemački tenisač Alexander Zverev (27, ATP 4.) imao je 2-0 u setovima protiv Amerikanca Taylora Fritza (26, ATP 12.), ali na kraju je izgubio preokretom s 3-2 u setovima (4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 6-3) i ispao u četvrtom kolu Wimbledona. Imao je problema s ozljedom koljena Nijemac i nosio steznik, ali imao je i što za reći Amerikancu na mreži gdje su neko vrijeme razgovarali, a Zverev je posebne zamjerke imao na Fritzov boks.

Wimbledon | Foto: Paul Childs

Smetalo mu je ponašanje Morgan Riddle (26), Fritzove djevojke i influencerice koja se nije odnosila prema sportu i terenu kako bi to trebalo biti.

- Što se dogodilo? Mislim da je u Fritzovoj loži bilo ljudi iz teniskog svijeta koji možda baš i ne gledaju svaki meč, oni su malo pretjerali - objasnio je Zverev medijima nakon meča.

Wimbledon 2024 - Day Eight - All England Lawn Tennis and Croquet Club | Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION

Fritzova djevojka je nakon meča još 'dolijala ulje na vatru', objavila je story na društvenim mrežama na kojima slavi pobjedu svog dečka s natpisom "ovo je pobjeda za cure" i insinuacijom na optužbe dvije djevojke protiv Zvereva. Fritz je sve pokušao 'izgladiti' još na mreži.

Bivša djevojka Brenda Patea optužila ga je za zlostavljanje, a suđenje je dugo trajalo te su se na kraju nagodili - njemački tenisač platio je 200.000 eura, od čega 50.000 za troškove suđenja, a 50.000 eura u humanitarne svrhe. Prije toga ga je za zlostavljanje optužila i bivša djevojka Olga Šaripova.

- Na kraju dana slučaj je odbačen, a to se neće dogoditi ako si kriv. Gotovo je, idemo dalje. Ne želim više čuti o toj temi. Trajalo je četiri godine, sretan sam što je završilo - rekao je Zverev.

Fritzova djevojka izbrisala je spomenutu objavu. Ona je influencerica koja komentira modu i putuje, a objavljuje sadržaj 'iza kulisa' teniskog života.