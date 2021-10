Novosti oko zdravstvenog stanja Michaela Schumachera strogo su čuvana tajna. Rijetko kada u javnost izlaze detalji vezani uz njegov oporavak nakon teške nesreće koju je doživio u prosincu 2013. godine na skijanju kada je pao i udario glavom od kamen.

Ista situacija je i danas. O njegovom stanju zna se jako malo, a mnogi su se nadali kako će se to promijeniti nakon izlaska Netflixovog dokumentarca o velikom Nijemcu. No, mnogi su ostali razočarani jer nisu doznali baš neke velike novosti koje već nisu procurile. Autori filma ionako su najavili da detalje njegova zdravstvenog stanja neće otkrivati, a o sportskoj karijeri gotovo se sve zna.

Ipak, javnosti je neke informacije odlučio otkriti Piero Ferrari, potpredsjednik talijanskog diva i sin legendarnog Enza Ferrarija. Tvrdi kako je Schumi i dalje živ, no u teškom stanju.

- Žao mi je što govorimo o njemu kao da je umro. On nije mrtav, samo ne može komunicirati - rekao je Ferrari, piše yahoo!sport.

Pamti ga po njegovoj nevjerojatnoj osobnosti, a i sam priznaje kako je imao veliku sreću upoznati Schumachera.

- Imao sam priliku ugostiti ga kod sebe. Pili smo crno vino. Baš je uživao u trenucima intimnosti i mira.

Iako u dokumentarcu o Schumacheru nije bilo ništa rečeno o njegovom stanju, bilo je govora o tome kako živi danas.

- Nikad nisam krivila Boga za to što se dogodilo. To je bila nesreća, moglo se dogoditi svakome. Dogodilo se nama i to je najgora stvar koja nam se mogla dogoditi - rekla je Schumijeva supruga Corrina i dodala:

- Užasno je stalno se pitati: zašto se to događa Michaelu, zašto nama, zašto ovako? Ali ipak, događa se i drugim ljudima...

Bez njene skrbi Schumi bi teško preživio. Iako mnogi sumnjaju u kvalitetu njegova života, on je još tu, bori se. Mnogi su uvjereni, i vratit će se.

- Svima nedostaje Michael, ali on je to. Drugačiji je, ali je tu. I mislim da nam to daje snagu. Što god da se dogodi, učinit ću sve što mogu... Život ide dalje. Michael nas je uvijek štitio i sad mi štitimo Michaela - rekla je Corinna.