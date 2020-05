'Žao mi je što je Bjelica otišao, pa to nitko pametan nije želio'

Z. M. (60), bjegunac pred hrvatskim pravosuđem, oglasio se prvi put nakon izbijanja epidemije korona virusa, a onda i smjene Nenada Bjelice s klupe Dinama, u intervjuu za Dnevni avaz.

- Bjeličin odlazak nitko pametan nije pomislio, a kamoli priželjkivao. Jedini razlog zbog kojeg je Bjelica otišao jest taj što je predloženo smanjenje primanja u vrijeme korona krize. On je to odbio, i to u usmenom i pismenom obliku - rekao je.

- Ovo prvi put govorim, znači i u usmenom obliku. Ali to je sada završena priča. Idemo dalje. Dinamo ima novog mladog i talentiranog trenera. Ali, ako me pitate je li mi žao, moj odgovor je da, žao mi je - rekao je u prvom intervjuu nakon Bjeličine smjene.

Bjelicu je naslijedio Igor Jovićević, a pitanje je i s kakvim će igračkim kadrom hrvatski prvak ući u novu sezonu. Sigurno je, pak, da Amer Gojak neće ići.

- Nama nije cilj da prodamo Gojaka. I to se neće dogoditi. Mogu reći da će Dinamo biti jači nego u proteklim sezonama. Dolaze nam novi igrači i Dinamo neće ići u rasprodaju igrača, kako su mnogi priželjkivali.

Savjetnik uprave Dinama, koji je nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama, već drugu godinu ne napušta Međugorje.

- Moram prije svega zahvaliti svim stanovnicima BiH jer se od dolaska u Međugorje zaista osjećam kao kod kuće. Na svakom koraku se osjeća da sam ovdje dobrodošao i to stalno ponavljam. Osim toga, moram zahvaliti i institucijama BiH koje su sve postupke u odnosu na moj slučaj obavile vrlo brzo i ekspeditivno. To nikada neću zaboraviti.