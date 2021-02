Uzvratna utakmica na San Siru između Milana i Crvene Zvezde u šesnaestini finala Europa lige ponovo je završila remijem (1-1), ali zbog jednog gola više u gostima Rossoneri prolaze u daljnju fazu natjecanja.

Zvezda je do 70. minute igrala s igračem manje, ali su do zadnje sekunde pokušavali doći do pobjede i plasirati se u osminu finala.

- Mogli smo proći. Nesretan penal, poništen gol... Ljut sam zbog crvenog kartona jer smo se posljednjih desetak minuta spremali skroz napasti - rekao je trener Dejan Stanković.

Četvrti sudac je pokazao tri minute sudačke nadoknade, a Zvezda je početkom četvrte izborila korner. Sudac Jesus Gil Manzano pokazao je igračima srpskog prvaka da ga izvedu, a nekoliko sekundi kasnije je označio kraj utakmice.

- Bit će korner, bit će korner... Ne, nevjerojatno. Zašto ovo radi Španjolac? Ne može vjerovati Stanković, ne mogu vjerovati igrači Zvezde. Treba sačuvati živce u ovoj situaciji, nadam se da ste ih sačuvali, poštovani gledatelji - vikao je tada komentator srpskog Arenasporta.

Dejan Stanković i njegovi igrači bjesnili su jer je sudac svirao kraj, okružili su Manzana i svašta mu dobacivali, ali on ih je samo ignorirao i odluku nije argumentirao.

- Žao mi je zbog tog kornera, ali neću plakati. Pusti nas da izvedemo taj korner. Milanu bi to sigurno dopustio. Kao i ostalim klubovima na ovom nivou. Daj nam taj korner kao nagradu dečkima za sve što su napravili - razočaran je bio i Stanković koji je odmah nakon te odluke suca utrčao u teren i krenuo smirivati nogometaše.