Zaposlenik optužuje Messija: 'Novac je prao preko djece...'

Nakon što je 2017. godine osuđen na 21 mjesec zatvora uvjetno zbog utaje poraze, Argentinac Leo Messi opet bi se mogao pojaviti na španjolskom sudu, ali ovaj put zbog pranja novca, piše španjolski El Diario.

Naime, bivši zaposlenik Messijeve zaklade Federico Rettori poslao je pismo španjolskom nacionalnom sudu u kojem je optužio Lea i njegovog oca za pranje novca preko zaklade. Iako je zaklada utemeljena za pomoć djeci, Rettori tvrdi kako nisu ni 70 posto sredstava, što propisuje španjolski zakon, donirali u humanitarne svrhe, a za sve navodno ima dokaze.

On tvrdi kako je nekoliko puta rekao Messijevom ocu Jorgeu da imaju previše dobiti koju ne investiraju dalje, no to za njega nije bio nikakav problem. Zaklada je, kako on piše u pismu, trošila 1,8 milijuna eura na namještaj te 480 tisuća eura za najam prostora, što su bile ogromne cijene. Također, zaklada trenutačno ima samo jednog zaposlenika, a riječ je o ženi Leovog brata.

Leo je zakladu 'Leo Messi Foundation' utemeljio 2007. godine kako bi ispunio snove siromašnoj djeci i dao im nadu u budućnost. Cilj je bio pomoći mališanima u Argentini, kao i u ostatku svijeta, no prema riječima njegovog bivšeg zaposlenika, čini se da nije sve čisto u organizaciji.

Bit će zanimljivo vidjeti odgovor Lea i njegovog oca Jorgea, kao i reakciju španjolskog suda. Ovo nije prvi put da su Leo i njegov otac optuženi za pranje novca. Prošle godine u argentinskim medijima također su izašle informacije kako su on i tata Jorge upetljani u pronevjeru novca, a isto je bilo 2015. godine kada su kolumbijske vlasti optužile njegovog oca da je prao novac za narko kartel i to organizirajući utakmice 'Messi i prijatelji'. Na kraju je oslobođen optužbi...

Čarobnjak iz Rosarija trenutačno se nalazi s Argentinom na pripremama za Copa Americu gdje lovi prvi trofej s reprezentacijom, a vidjet ćemo uskoro koliko će ove otpužbe utjecati na njegove igre...