Zar je taj još u Dinamu? Alex Matel zaigrao nakon 447 dana

Prijateljskom utakmicom protiv ''najdražeg gosta'', kako je Dinamo nazvao službeni spiker na Pecari, Nogometni klub Široki Brijeg proslavio je svoj 70. rođendan. Na početku susreta bilo je svečano, kapetan gostiju Danijel Zagorac darivao je omladinski pogon Širokog s 50 lopti, a poseban poklon kluba dobio je najbolji strijelac u povijesti Premijer lige, kapetan Širokog Wagner Santos Lago, koji se oprostio od kluba.

Oko 4.000 gledatelja okupilo se na Pecari, no izostao je onaj čiji se dolazak najviše očekivao, bivši čelnik Dinama Zdravko Mamić nije se pojavio na utakmici, iako je večer proveo u širokobriješkom hotelu Park, gdje je odsjela Dinamova delegacija. Večer ranije Mamić je priredio zabavu svojim prijateljima, navodno je bogato nagradio i lokalni sastav ''Mokarski tamburaši'', no kad je službena delegacije krenula prema stadionu, on se vratio u Međugorje.

Službenog objašnjenja zbog čega nije došao na Pecaru, na koju inače redovito dolazi, nema, no ljudi iz organizacije su nam kazali kako nije želio da zbog neke provokacije s tribina naruši svečarsku atmosferu. A provokacija je bilo, petnaestak navijača Dinama u nekoliko je navrata vrijeđalo čelnike kluba Barišića i Marčinka, te pogrdno skandiralo braći Mamić.

Njihovi povici nisu naišli na plodno tlo kod ostatka gledatelja, koji su mirno promatrali utakmicu. Intrigira i izostanak navijanja i rođendanske bakljade domaće navijačke skupine, koja navodno nije sretna zbog suradnje čelnika njihovog kluba sa Zdravkom Mamićem, pa se tijekom utakmice nisu ni oglašavali.

Susret je započeo minutom šutnje za žrtve Vukovara, a oba trenera su na teren poslali najbolje od onoga što im je stajalo na raspolaganju. Poveo je u 9. minuti Dinamo golom bivšeg igrača Širokog Luke Menala, koji je glavom zabio na lijepu asistenciju Šituma, a sedam minuta kasnije poravnao je Luka Begonja, koji je iskoristio nesmotrenost Dinamove obrane i zabio iz voleja. Do kraja susreta igralo se obostrano otvoreno, s nekoliko lijepih prilika, no izostali su golovi.

Za Dinamo su zaigrali neki igrači Dinama II poput Julardžije i Anića, a Bjelica je uveo i Rumunja Alexandrua Matela koji je tako zaigrao za prvu momčad nakon 447 dana i teške ozljede koljena. Zadnju utakmicu za prvu momčad Dinama odigrao je 27.8.2017. i tada je počela njegova golgota s ozljedama. Odigrao je jednu službenu utakmicu ove sezone. Dobio je 45 minuta protiv Dragovoljca u Dinamu II.

'Morao sam koristiti Dilavera i Leškovića na veznom'

- Zahvaljujem domaćnima na gostoprimstvu, lijepo nam je bilo ovdje ova dva dana, i koristim prigodu da zahvalim domaćinu. Gledali smo izjednačenu utakmicu, podjela bodova je najrealnija, ali kasnije, kad smo napravili puno zamjena narušila se igra. Sve u svemu fina i korektna utakmica, lijepa atmosfera, i mi možemo biti zadovoljni. Dali smo priliku nekim igračima koji su do sada manje igrali, nadam se da nema ozlijeđenih igrača jer je bila fer i korektna utakmica - rekao nam je Bjelica u uvodu.

Menalo je zaigrao u vrhu napada, iako je po vokaciji krilni napadač.

- Morao sam ga staviti u špicu jer mi je nediostajalo napadača. On je inače najjači na krilu, ali dobro se snašao i u napadu. Trebao mu je ovaj gol zbog samopouzdanja, nije zabiojao u prvenstvu iz dobrih prilika, sad je zabio pred svojom publikom, i drago mi je zbog njega - kazao je Dinamov trener.

Bjelica je iznenadio postavljanjem Leškovića i Dilavera na mjesto veznih igrača.

- Morao sam jer nismo imali koga, a i njima treba minutaža. Zadovoljan sam obojicom.

Nenad Bjelica najavio je iduće korake.

- Vraćamo se doma, počinje priprema za Rijeku, nadam se da ćemo u subotu pružiti dobru utamicu protiv Rijeke.

U Dinamu žele mirno privesti ovu jesen kako bi započeli s pripremama za toliko željeno proljeće u Europi.

- Čeka nas još sedam utakmica, dakle najprije očekujem da uspješno završimo jesen, a onda ćemo se pripremiti u Turskoj, vidjeti tko nam je protivnik. U prvenstvu i kupu očekujemo trofeje, a u Europi što dalje....

Goce Sedloski je čestitao Dinamu na dobroj igri.

- Svima sam dao priliku, da vidim i naše mlade igrače iz juniora. Čestitke Dinamu na dobroj, fer i korektnoj igri. U prvom dijelu smo dobro stajali na terenu, u drugom smo puno mijenjali. Nama je važno spremiti se i odraditi preostale utakmice u prvenstvu. Nadam se da će nam se neki igrači oporaviti do GOŠK-a - rekao je Makedonac koji je jedno vrijeme figurirao kao prva trenerska želja Zdravka Mamića na klupi Dinama.