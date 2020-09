Zaradili smo dvostruko više od godišnjeg budžeta, briga nas za rezultatske ambicije u Europi...

Jedna je pobjeda lokose dijelila od Božića u Europi, ali uprava je odlučila prodati 'sve što hoda'. Klub je zaradio 13 milijuna eura i kao hrvatski doprvak doživio debakl u Europi. Pojačanja Alex i Jelavić su daleko od forme

<p>Pa mi moramo prodavati igrače, kako bismo inače preživjeli, uporno klupsku politiku opravdava uprava. To jest ključni čovjek Lokomotive <strong>Božidar Šikić</strong>.</p><p>Da, jasno je da lokosi od ulaznica cijele sezone ne skupe ni za kavu, a sponzori baš ne stoje u redu, iako je na Kajzerici stasala momčad koja je igrala najljepši nogomet u HNL-u. No, ovaj je put Lokomotiva definitivno pala na testu. Ne, društvo, ipak se to ne radi tako.</p><p>Prije svega, u situaciji kad je jedna pobjeda vodila u skupinu Europske lige, što znači i gotovo tri i pol milijuna eura od Uefe, valjalo je malo i riskirati. Pa zadržati nekoga, barem nekako drugačije ispregovarati s kupcima. Ali ne, lokosi su tri tjedna nakon poraza u finalu Kupa, u prvoj europskoj utakmici zaigrali samo s četvoricom igrača koji su igrali protiv Rijeke.</p><p>Prodajom <strong>Grbića</strong> Atleticu, Uzunija Ferencvarosu, te Kastratija, Jakića i Tolića Dinamu, Lokomotiva je zaradila 13 milijuna eura. Za klub čiji je godišnji budžet prošle sezone bio pet milijuna eura... wow!</p><p>Pa je li uprava onda <strong>Goranu Tomiću</strong> baš morala rasprodati "sve što hoda"? OK, možda su igrači toliko navaljivali da odu da je klub bio nemoćan. Ali onda dovedeš pojačanja. A došli su <strong>Kallaku</strong> iz Teute, Ibishi iz Vardara, Osmanković iz Željezničara, Đira i Ćuže na posudbu iz Dinama, te kao vrlo zvučni transferi golman Alex dos Santos iz Atletica i <strong>Nikica Jelavić</strong>, te Josip Pivarić, koji tek treba potpisati. Od svih njih u Malmöu su igrali Kallaku i Đira.</p><p><strong>Alex</strong> je dobio šansu čim je došao i brzo je "izgorio" (pet golova u dvije utakmice, od čega je skrivio tri) te je uoči Malmöa Tomić vratio jedinicu Hendiji da spasi Španjolca daljnje blamaže. A vremešni Jelavić (35) brzo se nakon dolaska ozlijedio.</p><p>Epilog? Lokomotiva, hrvatski doprvak, osramotila se u Europi praktički bez šanse i pravog udarca na gol u dvije utakmice, i to protiv suparnika koji ni po čemu nisu bili neprolazni. 0-6 protiv Rapida i Malmöa i ekspresan kraj sezone u kojoj su nikad lakše mogli do Božića u Europi.</p><p>Ne samo to, u HNL-u lokosi su pretposljednji na tablici. Ove sezone ukupno imaju sedam utakmica, pobjedu (Rijeka 1-0), remi (Varaždin 1-1) i pet poraza (Dinamo, Rapid, Gorica, Šibenik, Malmö), uz čak 18 primljenih golova! Više od dva i pol po utakmici! Grozno...</p><p>Prijelazni rok traje do 5. listopada, netko će sigurno još stići na Kajzericu, ali debelo prekasno da se spasi od europskog debakla, a i u HNL-u će dotad proći već sedam kola, gotovo četvrtina prvenstva.</p><p>Kad vidite takve neambiciozne i nemoćne lokose, lako je razumjeti one ljubitelje nogometa koji žale što drugo mjesto na kraju nije osvojio Osijek ili Rijeka. Oni sebi i hrvatskom nogometu ne bi dopustili takav potop.</p>